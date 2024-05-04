Армія РФ продовжує просуватись під Авдіївкою — аналітики

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що окупаційна армія просунулась в районі Авдіївки на Донеччині та Куп'янська на Харківщині.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Аналітики із посиланням не кадри геолокації станом на 3 травня зазначають, що бронетехніку, ймовірно, 1-ї гвардійської танкової армії РФ побачили в центрі Кислівки на південний схід від Куп’янська.

У той же час російські воєнкори заявляють, що окупаційна армія РФ нібито домоглась тактичного прориву на південь від Кислівки у напрямку Котлярівки і просунулися на 480 метрів углиб.

Аналітики не мають візуальних підтверджень цим заявам.

За словами представників Харківської ОВА, армія РФ відновила штурми в районі Куп’янська, перекинувши більше техніки та окупантів.

Зокрема, наразі кремлівські загарбники сконцентровані на атаках у напрямку Кислівки та Табаївки.

Зазначається, що бойові дії точаться біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки, Берестового, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки. Невського, Тернів, Ямполівки. Торського, біля Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Що відомо про ситуацію в районах Авдіївки та Часового Яру

Аналітики також підтверджують просування окупаційної армії РФ на північний захід від Авдіївки, зокрема, в межах центральної частини Очеретиного та на захід від Соловйового.

За твердженнями російських воєнкорів, РФ нібито контролює частину або більшу частину Архангельського на північний схід від Очеретиного.

Крім того, росіяни заявляють про нібито просування окупантів на 3,85 кілометра в ширину і на два кілометри в глибину в центральну частину Архангельського, а також на схід від Новоолександрівки, на північний захід від Кераміка, у напрямку Новопокровського та Соколівки, на захід від Семенівки та Бердичів та у напрямку Невельського від Первомайського.

Протягом доби російські окупанти продовжували атаки у напрямку Часового Яру однак без підтверджених змін лінії фронту.

Російські "воєнкори" заявляли про невеликі піхотні атаки для покращення тактичних позицій.

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія зазнає численних втрат у особовому складі під час "м’ясних штурмів" у районі Часового Яру.

Бої тривали на північний схід від Часів Яру біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики додають, що окупаційна армія РФ тримає поблизу Часового Яру підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії 17-ї артилерійської бригади та 58-го батальйону спецназу 1-го армійського корпусу так званої "ДНР".