ВСУ за сутки ликвидировали более 1500 оккупантов и 14 танков

Силы обороны Украины в течение 14 мая уничтожили 1510 российских солдат и офицеров.
Потери РФ в войне против Украины на 15 мая
Кроме живой силы, армия страны-агрессора потеряла 14 танков, 48 бронированных машин и 23 артиллерийских системы за сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 486940 (+1510) человек,
танков — 7510 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 14508 (+48) ед,
артиллерийских систем — 12538 (+23) ед,
РСЗО / MLRS — 1070 (+0) ед,
средств ПВО — 798 (+0) ед,
самолетов — 351 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10015 (+30),
крылатых ракет — 2199 (+2),
кораблей /катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16955 (+48) ед,
специальной техники — 2061 (+7)
Украинские дроны продолжают ликвидировать оккупантов РФ
За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более 100 российских оккупантов, 154 опорных пункта и 289 единиц техники врага.
В частности, среди уничтоженной российской техники украинскими дронами за неделю:
40 бронированных машин;
133 грузовика;
20 танков;
18 САУ;
51 пушка;
1 система ПВО;
16 единиц радиотехнического оборудования;
6 РСЗО.
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