ВСУ за сутки ликвидировали более 1500 оккупантов и 14 танков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки ликвидировали более 1500 оккупантов и 14 танков

Генштаб ВСУ
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Силы обороны Украины в течение 14 мая уничтожили 1510 российских солдат и офицеров.

Потери РФ в войне против Украины на 15 мая

Кроме живой силы, армия страны-агрессора потеряла 14 танков, 48 бронированных машин и 23 артиллерийских системы за сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 486940 (+1510) человек,

  • танков — 7510 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 14508 (+48) ед,

  • артиллерийских систем — 12538 (+23) ед,

  • РСЗО / MLRS — 1070 (+0) ед,

  • средств ПВО — 798 (+0) ед,

  • самолетов — 351 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10015 (+30),

  • крылатых ракет — 2199 (+2),

  • кораблей /катеров — 26 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16955 (+48) ед,

  • специальной техники — 2061 (+7)

Украинские дроны продолжают ликвидировать оккупантов РФ

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более 100 российских оккупантов, 154 опорных пункта и 289 единиц техники врага.

В частности, среди уничтоженной российской техники украинскими дронами за неделю:

  • 40 бронированных машин;

  • 133 грузовика;

  • 20 танков;

  • 18 САУ;

  • 51 пушка;

  • 1 система ПВО;

  • 16 единиц радиотехнического оборудования;

  • 6 РСЗО.

Работают ударные подразделения БПЛА. Мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны. Именно они должны получать больше беспилотников, — отметил Михаил Федоров.

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