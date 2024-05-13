ГУР здійснює масштабну кібератаку на інтернет-провайдерів Бєлгородщини — джерела

Кіберфахівці ГУР МО України вивели з ладу роботу інтернет-провайдера «Лучше.Нет», веб-сайту місцевої влади та уряду Бєлгорода. Про це повідомляють джерела online.ua у спецслужбі.

Українські спецслужби атакують комунікації в Бєлгородській області

З 12 травня ГУР здійснює кібератаку на інтернет-провайдерів та надавачів послуг з комунікацій в Бєлгородській області РФ.

За результатами атаки, заблокована робота інтернет-мереж, що надають послуги для місцевих державних та військових установ. Також вивели з ладу основний інтернет-провайдер «Лучше.Нет», веб-сайти місцевої влади та уряду Бєлгорода.

DDoS-атака на російські сервіси триває.

Що відомо про інші кібератаки на російські компанії

7 травня кіберфахівці ГУР МО України вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, яка спеціалізується на підтримці і розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

Окрім онлайн-ресурсів 1С атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С — Scloud.

А 3 травня кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну атаку на інтернет-провайдери та оператори зв'язку Татарстану.

Об’єктами стали мережі зв’язку в Албузі — основній економічній зоні, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК.

Завдяки DDоS-атаці ГУР заблокували роботу:

інтернет-мережі в Татарстані та Казані;

мобільного оператора МТС;

найбільшого оператора зв’язку ПАО «Таттелеком»;

регіонального оператора зв’язку «Уфанет».

У ніч проти 27 квітня українська хакерська група BO Team та ГУР здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".