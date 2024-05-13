ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеров в Белгородской области — источники

Киберспециалисты ГУР МО Украины вывели из строя работу интернет-провайдера «Лучше.Нет», веб-сайта местных властей и правительства Белгорода. Об этом сообщают источники online в спецслужбе.
Украинские спецслужбы атакуют коммуникации в Белгородской области
С 12 мая ГУР осуществляет кибератаку на интернет-провайдеров и поставщиков услуг по коммуникациям в Белгородской области РФ.
По результатам атаки заблокирована работа интернет-сетей, предоставляющих услуги для местных государственных и военных учреждений. Также вывели из строя главный интернет-провайдер «Лучше.Нет», сайты местных властей и правительства Белгорода.
DDoS-атака на российские сервисы продолжается.
Что известно о других кибератаках на российские компании
7 мая киберспециалисты ГУР МО Украины вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С, специализирующейся на поддержке и разработке компьютерных программ для ведения деловых баз данных.
Кроме онлайн-ресурсов 1С атакой вывели из строя ресурсы корпоративного облачного провайдера Cloud4y и сервер удаленной работы 1С — Scloud.
А 3 мая киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы Татарстана.
Объектами стали сети связи в Албуге — основной экономической зоне, где размещено более 30 производств, в том числе важные предприятия ОПК.
Благодаря DDоS-атаке ГУР заблокировали работу:
интернет-сети в Татарстане и Казани;
мобильного оператора МТС;
крупнейшего оператора связи ПАО "Таттелеком";
регионального оператора связи "Уфанет".
В ночь на 27 апреля украинская хакерская группа BO Team и ГУР совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".
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