ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеров в Белгородской области — источники

Киберспециалисты ГУР МО Украины вывели из строя работу интернет-провайдера «Лучше.Нет», веб-сайта местных властей и правительства Белгорода. Об этом сообщают источники online в спецслужбе.

Украинские спецслужбы атакуют коммуникации в Белгородской области

С 12 мая ГУР осуществляет кибератаку на интернет-провайдеров и поставщиков услуг по коммуникациям в Белгородской области РФ.

По результатам атаки заблокирована работа интернет-сетей, предоставляющих услуги для местных государственных и военных учреждений. Также вывели из строя главный интернет-провайдер «Лучше.Нет», сайты местных властей и правительства Белгорода.

DDoS-атака на российские сервисы продолжается.

Что известно о других кибератаках на российские компании

7 мая киберспециалисты ГУР МО Украины вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С, специализирующейся на поддержке и разработке компьютерных программ для ведения деловых баз данных.

Кроме онлайн-ресурсов 1С атакой вывели из строя ресурсы корпоративного облачного провайдера Cloud4y и сервер удаленной работы 1С — Scloud.

А 3 мая киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы Татарстана.

Объектами стали сети связи в Албуге — основной экономической зоне, где размещено более 30 производств, в том числе важные предприятия ОПК.

Благодаря DDоS-атаке ГУР заблокировали работу:

интернет-сети в Татарстане и Казани;

мобильного оператора МТС;

крупнейшего оператора связи ПАО "Таттелеком";

регионального оператора связи "Уфанет".

В ночь на 27 апреля украинская хакерская группа BO Team и ГУР совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".