ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеров в Белгородской области — источники
Категория
Технологии
Дата публикации

ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеров в Белгородской области — источники

хакер
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Киберспециалисты ГУР МО Украины вывели из строя работу интернет-провайдера «Лучше.Нет», веб-сайта местных властей и правительства Белгорода. Об этом сообщают источники online в спецслужбе.

Украинские спецслужбы атакуют коммуникации в Белгородской области

С 12 мая ГУР осуществляет кибератаку на интернет-провайдеров и поставщиков услуг по коммуникациям в Белгородской области РФ.

По результатам атаки заблокирована работа интернет-сетей, предоставляющих услуги для местных государственных и военных учреждений. Также вывели из строя главный интернет-провайдер «Лучше.Нет», сайты местных властей и правительства Белгорода.

DDoS-атака на российские сервисы продолжается.

Что известно о других кибератаках на российские компании

7 мая киберспециалисты ГУР МО Украины вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С, специализирующейся на поддержке и разработке компьютерных программ для ведения деловых баз данных.

Кроме онлайн-ресурсов 1С атакой вывели из строя ресурсы корпоративного облачного провайдера Cloud4y и сервер удаленной работы 1С — Scloud.

А 3 мая киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы Татарстана.

Объектами стали сети связи в Албуге — основной экономической зоне, где размещено более 30 производств, в том числе важные предприятия ОПК.

Благодаря DDоS-атаке ГУР заблокировали работу:

  • интернет-сети в Татарстане и Казани;

  • мобильного оператора МТС;

  • крупнейшего оператора связи ПАО "Таттелеком";

  • регионального оператора связи "Уфанет".

В ночь на 27 апреля украинская хакерская группа BO Team и ГУР совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
США отправили в Украину хакеров для борьбы с кибератаками РФ — Reuters
США отправили в Украину хакеров для борьбы с кибератаками РФ — Reuters
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР осуществило масштабную кибератаку на сети связи в Татарстане — источник
хакер
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Киберспециалисты ГУР вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С — источник
Хакер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?