Киберспециалисты ГУР вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С — источник
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Технологии
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Киберспециалисты ГУР вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С — источник

Хакер
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Источник:  online.ua

Киберспециалисты ГУР МО Украины вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С, специализирующейся на поддержке и разработке компьютерных программ для ведения деловых баз данных.

Кибератака на российскую компанию 1С

О выводе из строя компании 1С киберспециалистами ГУР сообщает online.ua со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Масштабная кибератака началась 7 мая.

Кроме онлайн-ресурсов 1С атакой вывели из строя ресурсы корпоративного облачного провайдера Cloud4y и сервер удаленной работы 1С — Scloud.

1С — российская компания, специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения.

15 апреля 2023 года, по указу президента Зеленского, были введены санкции против российских компаний, в том числе и 1С и 1С-Галактика, сроком на 10 лет.

Кибератаки ГУР: что известно

3 мая киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы Татарстана.

Объектами стали сети связи в Албуге — основной экономической зоне, где размещено более 30 производств, в том числе важные предприятия ОПК.

Благодаря DDоS-атаке ГУР заблокировали работу:

  • интернет-сети в Татарстане и Казани;

  • мобильного оператора МТС;

  • крупнейшего оператора связи ПАО "Таттелеком";

  • регионального оператора связи "Уфанет".

В ночь на 27 апреля украинская хакерская группа BO Team и ГУР совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".

В марте ГУР атаковали ресурсы ПАО "Ростелеком", коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края РФ, коммуникационное оборудование ООО "Белзнак" и другие предприятия в РФ.

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