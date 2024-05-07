Кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С — джерело
Категорія
Технології
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Кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С — джерело

Хакери
Джерело:  online.ua

Кіберфахівці ГУР МО України вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, яка спеціалізується на підтримці і розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

Кібератака на російську компанію 1С

Про виведення з ладу компанії 1С кіберфахівцями ГУР повідомляє online.ua з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Масштабна кібератака почалася 7 травня.

Окрім онлайн-ресурсів 1С атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С — Scloud.

1С — російська компанія, що спеціалізується на дистрибуції, підтримці і розробці комп'ютерних програм і баз даних ділового та домашнього призначення.

15 квітня 2023 року, за указом президента Зеленського, було введено санкції проти російських компаній, зокрема й 1С та 1С-Галактика, терміном на 10 років.

Кібератаки ГУР: що відомо

3 травня кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну атаку на інтернет-провайдери та оператори зв'язку Татарстану.

Об’єктами стали мережі зв’язку в Албузі — основній економічній зоні, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК.

Завдяки DDоS-атаці ГУР заблокували роботу:

  • інтернет-мережі в Татарстані та Казані;

  • мобільного оператора МТС;

  • найбільшого оператора зв’язку ПАО «Таттелеком»;

  • регіонального оператора зв’язку «Уфанет».

У ніч проти 27 квітня українська хакерська група BO Team та ГУР здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".

У березні ГУР атакували ресурси ПАТ «Ростелеком», комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ, комунікаційне обладнання ТОВ «Бєлзнак» та інші підприємства в РФ.

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