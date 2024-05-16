Ночью 16 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.
Бавовна в Туле — первые подробности
Аналитики OSINT обращают внимание на то, что момент попадания дронов зафиксировали камеры уличного наблюдения.
Как утверждают российские пропагандисты, в Тульской области система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.
Что важно понимать, "Базальт" — оборонное предприятие РФ, занимающееся созданием и поставкой вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.
В себя оно включает не только главное подразделение в Москве, но и научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и Костромской области.
В Крыму также гремели взрывы
Ночью 15 апреля украинские силы устроили новую “бавовну” на крымском полуострове, который оккупирован Россией.
Громкие взрывы слышали жители Севастополя и Евпатории.
Судя по фотографиям и видео, обнародованным в сети, целью атаки стали военные аэродромы "Бельбек" и "Гвардейское". По крайней мере, на одном из них начался масштабный пожар.
Кроме того, оккупанты перекрыли движение незаконно построенным Крымским мостом.
Ни российские, ни украинские власти пока не комментировали эту атаку и не сообщали о ее последствиях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-