Дроны ГУР поразили военный объект в Туле — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны ГУР поразили военный объект в Туле — видео

пожар
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Ночью 16 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.

Бавовна в Туле — первые подробности

В результате плановой работы ГУР в ночь на четверг поражен военный объект в Туле. Предприятие непосредственно производит военную продукцию для войны против Украины, — сообщают украинские журналисты со ссылкой на свои источники в украинской разведке.

Аналитики OSINT обращают внимание на то, что момент попадания дронов зафиксировали камеры уличного наблюдения.

Как утверждают российские пропагандисты, в Тульской области система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Что важно понимать, "Базальт" — оборонное предприятие РФ, занимающееся созданием и поставкой вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

В себя оно включает не только главное подразделение в Москве, но и научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и Костромской области.

В Крыму также гремели взрывы

Ночью 15 апреля украинские силы устроили новую “бавовну” на крымском полуострове, который оккупирован Россией.

Громкие взрывы слышали жители Севастополя и Евпатории.

Судя по фотографиям и видео, обнародованным в сети, целью атаки стали военные аэродромы "Бельбек" и "Гвардейское". По крайней мере, на одном из них начался масштабный пожар.

Кроме того, оккупанты перекрыли движение незаконно построенным Крымским мостом.

Ни российские, ни украинские власти пока не комментировали эту атаку и не сообщали о ее последствиях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР назвало причастных к ракетным атакам по Украине преступников из армии РФ
ГУР
Самолеты армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны ГУР атаковали топливную базу в Ростовской области РФ — источники
атака
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР дронами уничтожили несколько единиц техники РФ на Запорожском направлении
ГУР
гур

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?