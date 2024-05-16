Бавовна в Туле — первые подробности

В результате плановой работы ГУР в ночь на четверг поражен военный объект в Туле. Предприятие непосредственно производит военную продукцию для войны против Украины, — сообщают украинские журналисты со ссылкой на свои источники в украинской разведке. Поделиться

Аналитики OSINT обращают внимание на то, что момент попадания дронов зафиксировали камеры уличного наблюдения.

Как утверждают российские пропагандисты, в Тульской области система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Что важно понимать, "Базальт" — оборонное предприятие РФ, занимающееся созданием и поставкой вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

В себя оно включает не только главное подразделение в Москве, но и научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и Костромской области.

В Крыму также гремели взрывы

Ночью 15 апреля украинские силы устроили новую “бавовну” на крымском полуострове, который оккупирован Россией.

Громкие взрывы слышали жители Севастополя и Евпатории.

Судя по фотографиям и видео, обнародованным в сети, целью атаки стали военные аэродромы "Бельбек" и "Гвардейское". По крайней мере, на одном из них начался масштабный пожар.

Кроме того, оккупанты перекрыли движение незаконно построенным Крымским мостом.

Ни российские, ни украинские власти пока не комментировали эту атаку и не сообщали о ее последствиях.