ГУР назвало причастных к ракетным атакам по Украине преступников из армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР назвало причастных к ракетным атакам по Украине преступников из армии РФ

ГУР
Самолеты армии РФ
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Следователи и аналитики Главного управления разведки Минобороны определили военных преступников из оккупационной армии РФ, причастных к атакам крылатыми ракетами по Украине.

Что известно о причастных в армии РФ к атакам крылатыми ракетами по Украине

Отмечается, что сотрудникам ГУР удалось определить личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил из РФ.

Подчеркивается, что номер воинской части 06987. Подразделения основываются на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

Что известно о размещении и личном составе причастных к ракетным атакам по Украине

В частности, они, как отмечают в ГУР, причастны к атакам крылатыми ракетами по гражданским объектам в Украине.

  • В состав 22 вбад входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:

  • 121 бап — в/ч 85927, аэродром базирования «энгельс» саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160; 52 бап — в/ч 33310, аэродром базирования «шайковка» калужской области, дальние бомбардировщики Ту-95МС.

Установлен личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту. -160), — подчеркивают в ГУР.

В Главном управлении разведки отметили, что именно летчики из этих вражеских группировок несут ответственность за многочисленные жертвы среди гражданского населения Украины в результате ракетных атак.

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