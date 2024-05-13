Следователи и аналитики Главного управления разведки Минобороны определили военных преступников из оккупационной армии РФ, причастных к атакам крылатыми ракетами по Украине.
Что известно о причастных в армии РФ к атакам крылатыми ракетами по Украине
Отмечается, что сотрудникам ГУР удалось определить личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил из РФ.
Подчеркивается, что номер воинской части 06987. Подразделения основываются на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
Что известно о размещении и личном составе причастных к ракетным атакам по Украине
В частности, они, как отмечают в ГУР, причастны к атакам крылатыми ракетами по гражданским объектам в Украине.
В состав 22 вбад входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:
121 бап — в/ч 85927, аэродром базирования «энгельс» саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160; 52 бап — в/ч 33310, аэродром базирования «шайковка» калужской области, дальние бомбардировщики Ту-95МС.
В Главном управлении разведки отметили, что именно летчики из этих вражеских группировок несут ответственность за многочисленные жертвы среди гражданского населения Украины в результате ракетных атак.
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