Слідчі та аналітики Головного управління розвідки Міноборони визначили військових злочинців з окупаційної армії РФ, причетних до атак крилатими ракетами по Україні.

Що відомо про причетних в армії РФ до атак крилатими ракетами по Україні

Зазначається, що співробітникам ГУР вдалось визначити особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил зс РФ.

Підкреслюється, що номер військової частини 06987. Підрозділи базуються на аеродромі Енгельс у Саратівській області.

Що відомо про розміщення та особовий склад причетних до ракетних атак по Україні

Зокрема, вони, як зазначають у ГУР, причетні до атак крилатими ракетами по цивільних об’єктах в Україні.

До складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

121 вбап — в/ч 85927, аеродром базування «енґельс» саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;52 вбап — в/ч 33310, аеродром базування «шайковка» калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160), — підкреслюють у ГУР. Поширити

У Головному управлінні розвідки зазначили, що саме льотчики з цих ворожих угруповань несуть відповідальність за численні жертви серед цивільного населення України внаслідок ракетних атак.