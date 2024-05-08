Постраждали заклади освіти та лікарня. Наслідки ракетних ударів РФ по Запоріжжю
Категорія
Україна
Дата публікації

Постраждали заклади освіти та лікарня. Наслідки ракетних ударів РФ по Запоріжжю

Іван Федоров / Запорізька ОВА
запоріжжя

Сьогодні вранці, 8 травня, армія Росії атакувала Запоріжжя. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю

Пошкоджено об’єкти в 4 районах міста: 15 житлових будинків та 6 нежитлових; 3 заклади освіти; заклад охорони здоровʼя; гараж та автомобілі.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

До ліквідації наслідків атаки залучили необхідні служби міста.

За інформацією ГУ ДСНС у Запорізькій області, в результаті ракетних ударів постраждали об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, один з гаражних кооперативів, парк та міський електротранспорт.

Також від ракетного удару постраждала й одна з пожежних частин міста. Вибухова хвиля та уламки пошкодили службові приміщення і фасад будівлі.

Масована ракетна атака РФ 8 травня: що відомо

У ніч на 8 травня Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Знищено 59 повітряних цілей

За даними Міненерго, російські окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій областях.

Через влучання по енергосистемі 8 травня ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні.

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