Сьогодні вранці, 8 травня, армія Росії атакувала Запоріжжя. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю
До ліквідації наслідків атаки залучили необхідні служби міста.
За інформацією ГУ ДСНС у Запорізькій області, в результаті ракетних ударів постраждали об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, один з гаражних кооперативів, парк та міський електротранспорт.
Також від ракетного удару постраждала й одна з пожежних частин міста. Вибухова хвиля та уламки пошкодили службові приміщення і фасад будівлі.
Масована ракетна атака РФ 8 травня: що відомо
У ніч на 8 травня Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.
Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Знищено 59 повітряних цілей
За даними Міненерго, російські окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій областях.
Через влучання по енергосистемі 8 травня ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні.
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