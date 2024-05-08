Пострадали учебные заведения и больница. Последствия ракетных ударов РФ по Запорожью
Категория
Украина
Дата публикации

Пострадали учебные заведения и больница. Последствия ракетных ударов РФ по Запорожью

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Обстрел Запорожья
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Сегодня утром, 8 мая, армия России атаковала Запорожье. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Последствия атаки РФ по Запорожью

Повреждены объекты в 4 районах города: 15 жилых домов и 6 нежилых; 3 учебных заведения; заведение здравоохранения; гараж и автомобили.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

К ликвидации последствий атаки были привлечены необходимые службы города.

По информации ГУ ГСЧС в Запорожской области, в результате ракетных ударов пострадали объекты критической и гражданской инфраструктуры, один из гаражных кооперативов, парк и городской электротранспорт.

Также от ракетного удара пострадала и одна из пожарных частей города. Взрывная волна и обломки повредили служебные помещения и фасад здания.

Массированная ракетная атака РФ 8 мая: что известно

В ночь на 8 мая Россия нанесла комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА.

В общей сложности враг применил 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Уничтожено 59 воздушных целей

По данным Минэнерго, российские оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Из-за попадания по энергосистеме 8 мая вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине.

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