Россия обстреляла с РСЗО "Смерч" Славянскую ТЭС

5 мая в первой половине дня российские военные нанесли удар по территории Славянской ТЭС пятью ракетами.

РФ обстреляла ТЭС в Славянске

Российские террористы ударили в Пасху по Славянской ТЭС.

Об этом "Суспільне Донбас" сообщил заместитель начальника николаевской МВА Владимир Проскунин.

Сегодня 5 мая в 10.35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции. Поделиться

По словам начальника МВА, российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО “Смерч” и одной фугасной. Пострадавших в результате обстрела не было.

Какова сумма ущерба от ударов РФ по украинской энергосистеме

За последние месяцы враг нанес ущерб энергосистеме более чем на 1 миллиард долларов. Ущерб будет расти из-за ежедневных атак на различные виды энергообъектов.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.

В то же время продолжаются ежедневные атаки на разные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти. Поделиться

Благодаря благоприятной погоде сейчас удается балансировать энергосистему источниками возобновляемой энергетики.