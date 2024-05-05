Россия обстреляла с РСЗО "Смерч" Славянскую ТЭС

5 мая в первой половине дня российские военные нанесли удар по территории Славянской ТЭС пятью ракетами.
РФ обстреляла ТЭС в Славянске
Российские террористы ударили в Пасху по Славянской ТЭС.
Об этом "Суспільне Донбас" сообщил заместитель начальника николаевской МВА Владимир Проскунин.
По словам начальника МВА, российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО “Смерч” и одной фугасной. Пострадавших в результате обстрела не было.
Какова сумма ущерба от ударов РФ по украинской энергосистеме
За последние месяцы враг нанес ущерб энергосистеме более чем на 1 миллиард долларов. Ущерб будет расти из-за ежедневных атак на различные виды энергообъектов.
Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.
В то же время продолжаются ежедневные атаки на разные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.
Благодаря благоприятной погоде сейчас удается балансировать энергосистему источниками возобновляемой энергетики.
Для проведения восстановительных и ремонтных работ, а также наращивания мощностей маневрового поколения привлекается помощь международных партнеров.
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