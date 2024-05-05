Удары РФ по энергосистеме Украины нанесли ущерб более чем на 1 млрд долл

За последние месяцы враг нанес ущерб энергосистеме более чем на 1 миллиард долларов. Ущерб будет расти из-за ежедневных атак на различные виды энергообъектов.

Какая сумма ущерба вследствие ударов РФ по украинской энергосистеме

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.

В то же время продолжаются ежедневные атаки на разные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти, — сообщил Галущенко. Поделиться

Благодаря благоприятной погоде сейчас удается балансировать энергосистему источниками возобновляемой энергетики.

Для проведения восстановительных и ремонтных работ, а также наращивания мощностей маневровой генерации привлекается помощь международных партнеров, говорится в сообщении.

Атаки РФ на украинскую энергосистему

По данным ДТЭК, российские войска от 24 февраля 2022 года атаковали украинские ТЭС почти в 180 раз.

27 апреля войска РФ атаковали четыре украинских ТЭС — в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. На одном из объектов начальник смены претерпел контузию.

11 апреля российские оккупационные войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

После атаки 29 марта в ДТЭК сообщили, что 5 из 6 их ТЭС "повреждены очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые частично".

22 марта Россия нанесла самую масштабную атаку по украинской энергетике за последнее время. Была уничтожена Змиевская ТЭС Харьковской области.

После удара 22 марта ДТЭК потерял 50% генерации, пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС.