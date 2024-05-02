Россия повредила половину энергосистемы Украины — Кулеба

В результате обстрелов российских войск была повреждена половина энергетической инфраструктуры Украины.

Энергосистема Украины повреждена на половину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что анонсированный США пакет военной помощи поднял моральный дух украинцев. Однако, по мнению Кулебы, будь в пакете батарея систем ПВО Patriot, "этот толчок был бы еще сильнее", поскольку украинцы больше всего страдают от российских обстрелов.

Министр назвал российские баллистические ракеты "настоящим бедствием этой войны". Их оккупанты в последнее время использовали для разрушения украинской энергетики.

По словам Кулебы, половина энергетической системы Украины была повреждена.

Но просто понять ваши зрители: половина нашей энергетической системы повреждена, и мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и сплачивать поддержку всего мира. Дмитрий Кулеба Глава МИД

Атаки РФ на украинскую энергосистему

По данным ДТЭК, российские войска от 24 февраля 2022 года атаковали украинские ТЭС почти в 180 раз.

27 апреля войска РФ атаковали четыре украинских ТЭС — в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. На одном из объектов начальник смены претерпел контузию.

11 апреля российские оккупационные войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

После атаки 29 марта в ДТЭК сообщили, что 5 из 6 их ТЭС "повреждены очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые частично".

22 марта Россия нанесла самую масштабную атаку по украинской энергетике за последнее время. Была уничтожена Змиевская ТЭС Харьковской области.

После удара 22 марта ДТЭК потерял 50% генерации, пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС.