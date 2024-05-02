Росія пошкодила половину енергосистеми України — Кулеба

Енергосистема України пошкоджена на половину

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що анонсований США пакет військової допомоги підняв моральний дух українців. Проте, на думку Кулеби, якби у пакеті була батарея систем ППО Patriot, "цей поштовх був би ще сильнішим", оскільки українці найбільше страждають від російських обстрілів.

Міністр назвав російські балістичні ракети "справжнім лихом цієї війни". Їх окупанти останнім часом використовували для руйнування української енергетики.

За словами Кулеби, половина енергетичної системи України була пошкоджена.

Але просто, щоб зрозуміли ваші глядачі: половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і ми все ще повинні керувати країною, вести військові дії та згуртовувати підтримку всього світу. Дмитро Кулеба Глава МЗС

Атаки РФ на українську енергосистему

За даними ДТЕК, російські війська від 24 лютого 2022 року атакували українські ТЕС майже 180 разів.

27 квітня війська РФ атакували чотири українські ТЕС — у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. На одному з об’єктів начальник зміни зазнав контузії.

11 квітня російські окупаційні війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Після атаки 29 березня у ДТЕК повідомили, що 5 із 6 їхніх ТЕС “пошкоджено дуже сильно, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково”.

22 березня Росія завдала наймасштабнішої атаки по українській енергетиці за останній час. Була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині.

Після удару 22 березня ДТЕК втратив 50% генерації, постраждали Бурштинська та Ладижинська ТЕС.