Двом російським гауляйтерам Запорізької АЕС, які від’єднали станцію від енергосистеми України, повідомлено про підозру.

Підозри для гауляйтерів ЗАЕС

Правоохоронці зібрали доказову базу на двох громадян РФ, які організували від’єднання Запорізької АЕС від єдиної енергосистеми України.

Йдеться про заступника директора захопленої атомної електростанції Атакіщева Едуарда та його підлеглого — головного інженера Андрія Горбунова.

За даними слідства, до «призначення» росіяни працювали на Ростовській АЕС.

Звідти Атакіщев та Горбунов прибули на тимчасово окуповану територію на півдні України і на початку жовтня 2022 року ввійшли до керівного складу Запорізької атомної електростанції.

Зловмисники займалися «інтегруванням» енергооб’єкта до структури «Росатома» та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи РФ, — повідомили в СБУ. Поширити

Також, за даними слідства, фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з РФ та укладати «контракти» з окупаційною адміністрацією АЕС, а у разі відмови — погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів РФ.

Обом чоловікам заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до вчинення державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Окупація Запорізької АЕС

Найбільша у Європі АЕС разом з містом-супутником Енергодаром перебуває в російській окупації з 4 березня 2022 року.

За даними ЗМІ, російські війська облаштували на АЕС військову базу, розмістивши важку артилерію, зокрема реактивні системи залпового вогню БМ-30 «Смерч».

З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ.

13 квітня вперше з 2022 року усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції перевели у стан "холодного зупину".

У квітні на території Запорізької АЕС здетонував БПЛА.