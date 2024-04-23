Отсоединили ЗАЭС от энергосистемы Украины. Двое россиян получили подозрения от СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Отсоединили ЗАЭС от энергосистемы Украины. Двое россиян получили подозрения от СБУ

СБУ
ЗАЕС
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Двум российским гауляйтерам Запорожской АЭС, отсоединившим станцию от энергосистемы Украины, сообщено о подозрении.

Подозрения для гауляйтеров ЗАЭС

Правоохранители собрали доказательную базу на двух гражданах РФ, которые организовали отсоединение Запорожской АЭС от единой энергосистемы Украины.

Речь идет о заместителе директора захваченной атомной электростанции Атакищеве Эдуарде и его подчиненном — главном инженере Андрее Горбунове.

По данным следствия, до назначения россияне работали на Ростовской АЭС.

Оттуда Атакищев и Горбунов прибыли на временно оккупированную территорию на юге Украины и в начале октября 2022 вошли в руководящий состав Запорожской атомной электростанции.

Злоумышленники занимались "интегрированием" энергообъекта в структуру "Росатома" и присоединением технологических мощностей станции в энергетическую систему РФ, - сообщили в СБУ.

Также, по данным следствия, фигуранты подстрекали украинских атомщиков сотрудничать с РФ и заключать «контракты» с оккупационной администрацией АЭС, а в случае отказа угрожали преследованиями со стороны репрессивных органов РФ.

Обоим мужчинам заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к совершению государственной измены в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Оккупация Запорожской АЭС

Самая большая в Европе АЭС вместе с городом-спутником Энергодаром находится в российской оккупации с 4 марта 2022 года.

По данным СМИ, российские войска обустроили на АЭС военную базу, разместив тяжелую артиллерию, в частности, реактивные системы залпового огня БМ-30 «Смерч».

С сентября 2022 года на станции находится миссия МАГАТЭ.

13 апреля впервые с 2022 года все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции перевели в состояние "холодной остановки".

В апреле на территории Запорожской АЭС сдетонировал БПЛА.

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