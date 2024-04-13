Российские оккупанты полностью остановили ЗАЭС — что происходит

Утром 13 апреля российские пропагандисты заявили об остановке работы украинской ЗАЭС, которая находится под оккупацией РФ.
Что известно о ситуации на ЗАЭС
Кроме того, указано, что по состоянию на утро 13 апреля все 6 блоков станции находятся в состоянии «холодный останов».
Что известно о планах Путина относительно ЗАЭС
Как удалось узнать The Wall Street Journal, нелегитимный президент РФ Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под оккупацией РФ украинскую Запорожскую АЭС.
По словам журналистов, новое решение главы Кремля представляет угрозу украинской станции и повышает риски аварии.
Кроме того, указано, что Путин намерен вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в 2024 году.
Инсайдеры СМИ предполагают, что главная цель диктатора, по всей вероятности, заключаетсч в том, чтобы вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор.
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