Російські окупанти повністю зупинили ЗАЕС — що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти повністю зупинили ЗАЕС — що відбувається

ЗАЕС
Джерело:  online.ua

Вранці 13 квітня російські пропагандисти заявили про зупинення роботи української ЗАЕС, яка наразі знаходиться під окупацією РФ.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Реакторна установка енергоблоку №4 Запорізької АЕС переведена у стан "холодний зупин", роботи виконані штатно. Радіаційний фон на промисловому майданчику, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження не змінився і знаходиться в межах природних значень, — пишуть російські пропагандисти із посиланням на так звану “пресслужбу” ЗАЕС.

Окрім того, наголошується, що станом на ранок 13 квітня усі 6 блоків станції перебувають у стані «холодного зупину».

Фото: скриншот

Що відомо про плани Путіна на ЗАЕС

Як вдалося дізнатися The Wall Street Journal, нелегітимний президент РФ Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під окупацією РФ.

За словами журналістів, нове рішення очільника Кремля є загрозою для української станції та підвищує ризики аварії.

Окрім того, наголошується, що Путін має намір повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже у 2024 році.

Інсайдери ЗМІ припускають, що головна ціль диктатора, цілком ймовірно, полягає в тому, щоб повернути в експлуатацію хоча б один реактор.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого місяця відвідав російський курорт Сочі для зустрічі з Путіним і головою московської атомної компанії "Росатом". Гроссі запитав, чи буде перезапущена станція, як стверджують люди, знайомі з дискусіями. Путін сказав, що точно буде. Російські чиновники не розповіли про плани чи терміни.

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