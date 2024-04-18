Дрон атаковал ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ бьют тревогу

Российская оккупационная администрация Запорожской АЭС 18 апреля сообщила собравшимся на станции экспертам МАГАТЭ о новой попытке атаки беспилотника на учебный центр ЗАЭС. Однако не предоставила других подробностей и не пустила экспертов к месту инцидента для его оценки.

По ЗАЭС снова ударил дрон

Однако специалистов не допустили к месту происшествия.

Об этом сообщается в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано об очередной попытке атаки беспилотника на учебный центр украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая произошла сегодня, но не привела к повреждениям или жертвам. Поделиться

Оккупационная администрация на ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на станции, что беспилотник был "нейтрализован", не предоставив других подробностей.

Команда МАГАТЭ слышала взрыв в то же время по местному времени, в 10.35 утра, когда ЗАЭС впоследствии сообщила о попытке атаки беспилотника. Команде было отказано в доступе к тренировочному центру, расположенному по периметру площадки ЗАЭС, для оценки инцидента со ссылкой на потенциальные риски для безопасности.

Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что если новая атака беспилотником подтвердится, то "это будет чрезвычайно тревожное развитие событий".

Пока удары беспилотниками не поставили под угрозу ядерную безопасность на объекте. Но, как я заявил Совету Безопасности ООН несколько дней назад, эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены. Рафаэль Мариано Гросси Генеральный директор МАГАТЭ

Россия планирует провокацию на ЗАЭС

Российские террористы намерены совершить провокацию на ЗАЭС с целью фальшивых обвинений в адрес Украины.

Об этом сообщал Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на данные разведки.

7 апреля на захваченной россиянами Запорожской АЭС и вблизи нее упали три беспилотника, поразивших оборудование для наблюдения и связи на крыше реактора 6-го энергоблока и военный автомобиль. Присутствовавшие на станции эксперты МАГАТЭ не обнаружили никаких структурных повреждений систем, конструкций и компонентов, важных для ядерной безопасности. Поделиться

Только за последние недели россияне уже несколько раз пытались переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС. Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции, говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавляют, что безопасность Запорожской АЭС не может быть гарантирована, пока российские войска находятся на станции.

Провокации РФ по ЗАЭС продолжаются

В пабликах Запорожской области неоднократно писали о минометных обстрелах российскими оккупантами Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.

Так, и 18 апреля вечером подобные провокации армии РФ по отношению к Запорожской АЭС продолжаются.

Местные жители комментируют, что "всем прекрасно понятно, что это делается оккупантами для того, чтобы обвинить в обстреле АЭС ВСУ".