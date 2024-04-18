Дрон атакував ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ б'ють на сполох

Російська окупаційна адміністрація Запорізької АЕС 18 квітня повідомила присутнім на станції експертам МАГАТЕ про нову спробу атаки безпілотника на навчальний центр ЗАЕС. Однак не надала інших подробиць та не пустили експертів до місця інциденту для його оцінки.

По ЗАЕС знову вдарив дрон

Проте спеціалістів не допустили до місця події.

Про це повідомляється у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) було поінформоване про чергову спробу атаки безпілотника на навчальний центр української Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що сталася сьогодні, але не призвела до пошкоджень чи жертв. Поширити

Окупаційна адміністрація на ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на станції, що безпілотник був "нейтралізований", не надавши інших подробиць.

Команда МАГАТЕ чула вибух у той самий час за місцевим часом, о 10:35 ранку, коли ЗАЕС згодом повідомила про спробу атаки безпілотника. Команді було відмовлено в доступі до тренувального центру, розташованого за периметром майданчика ЗАЕС, для оцінки інциденту, з посиланням на потенційні ризики для безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що якщо нова атака безпілотником підтвердиться, то "це буде надзвичайно тривожний розвиток подій".

Поки що удари безпілотниками не поставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Але, як я заявив Раді Безпеки ООН кілька днів тому, ці безрозсудні атаки мають бути негайно припинені. Рафаель Маріано Гросі Генеральний директор МАГАТЕ

Росія планує провокацію на ЗАЕС

Російські терористи збираються здійснити провокацію на ЗАЕС з метою фальшивих звинувачень на адресу України.

Про це повідомляв Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки.

7 квітня на захопленій росіянами Запорізькій АЕС та поблизу неї впали три безпілотники, які вразили обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора 6-го енергоблока та військовий автомобіль. Присутні на станції експерти МАГАТЕ не виявили жодних структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки. Поширити

Лише за останні тижні росіяни вже кілька разів намагалися перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС. Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додають, що безпека Запорізької АЕС не може бути гарантована, поки російські війська перебувають на станції.

Провокації РФ щодо ЗАЕС продовжуються

У пабліках Запорізької області неодноразово писали про мінометні обстріли російськими окупантами Енергодару, де розташована Запорізька АЕС.

Так, і 18 квітня ввечері подібні провокації армії РФ щодо Запорізької АЕС продовжуються.

Місцеві жителі коментують, що “всім прекрасно зрозуміло, що це робиться окупантами для того, щоб звинуватити в обстрілі АЕС ЗСУ”.