Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції 13 квітня перевели у стан "холодного зупину". Це відбулося вперше з 2022 року.
Що відбувається на ЗАЕС
У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що 12 квітня окупанти почали переводити четвертий енергоблок у стан "холодного зупину", який завершився сьогодні, 13 квітня.
Як зазначається, на цей крок пішли після того, як у сусідньому місті Енергодар, де проживає більшість працівників станції, нещодавно закінчився зимовий опалювальний сезон.
У МАГАТЕ нагадали, що ЗАЕС припинила виробництво електроенергії для національної мережі у вересні 2022 року, але з жовтня 2022 року залишила принаймні один із шести енергоблоків у гарячому стані для забезпечення централізованого опалення, а також технологічної пари для обробки рідких відходів на майданчику.
Окупація ЗАЕС росіянами
На початку березня 2022 року ЗАЕС опинилася в російській окупації. Відтоді керівництво нею захопив «Росатом».
Станція неодноразово опинялася на межі блекауту. Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.
З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ.
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