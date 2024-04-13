Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції 13 квітня перевели у стан "холодного зупину". Це відбулося вперше з 2022 року.

Що відбувається на ЗАЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що 12 квітня окупанти почали переводити четвертий енергоблок у стан "холодного зупину", який завершився сьогодні, 13 квітня.

Як зазначається, на цей крок пішли після того, як у сусідньому місті Енергодар, де проживає більшість працівників станції, нещодавно закінчився зимовий опалювальний сезон.

Я вітаю це рішення, яке протягом деякого часу рекомендувало Агентство, оскільки воно підвищує загальну безпеку об’єкта. Агентство продовжуватиме уважно стежити за станом роботи Запорізької АЕС і забезпечуватиме технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін і викликів. Рафаель Гроссі Гендиректор МАГАТЕ

У МАГАТЕ нагадали, що ЗАЕС припинила виробництво електроенергії для національної мережі у вересні 2022 року, але з жовтня 2022 року залишила принаймні один із шести енергоблоків у гарячому стані для забезпечення централізованого опалення, а також технологічної пари для обробки рідких відходів на майданчику.

Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на заводі. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною, — додав Гроссі. Поширити

Окупація ЗАЕС росіянами

На початку березня 2022 року ЗАЕС опинилася в російській окупації. Відтоді керівництво нею захопив «Росатом».

Станція неодноразово опинялася на межі блекауту. Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ.