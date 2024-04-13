Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 13 апреля были переведены в состояние "холодной остановки". Это произошло впервые с 2022 года.

Что происходит на ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что 12 апреля оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в состояние "холодной остановки", которое завершилось сегодня, 13 апреля.

Как отмечается, на этот шаг последовали после того, как в соседнем городе Энергодар, где проживает большинство работников станции, недавно закончился зимний отопительный сезон.

Я приветствую это решение, которое некоторое время рекомендовало Агентство, поскольку оно повышает общую безопасность объекта. Агентство будет продолжать внимательно следить за состоянием работы Запорожской АЭС и обеспечивать технически жизнеспособные альтернативы в контексте скорых перемен и вызовов. Рафаэль Гросси Гендиректор МАГАТЭ

В МАГАТЭ напомнили, что ЗАЭС прекратила производство электроэнергии для национальной сети в сентябре 2022 года, но с октября 2022 года оставила, по крайней мере, один из шести энергоблоков в горячем состоянии для обеспечения централизованного отопления, а также технологического пара для обработки жидких отходов на площадке.

Решение о холодной остановке всех шести блоков положительно само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на заводе. Без сомнения, ядерная безопасность и безопасность на этом крупном ядерном объекте остаются очень нестабильными, — добавил Гросси. Поделиться

Оккупация ЗАЭС россиянами

В начале марта 2022 г. ЗАЭС оказалась в российской оккупации. С тех пор руководство ею захватило «Росатом».

Станция неоднократно оказывалась на грани блекаута. С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.

С сентября 2022 года на станции находится миссия МАГАТЭ.