Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 13 апреля были переведены в состояние "холодной остановки". Это произошло впервые с 2022 года.
Что происходит на ЗАЭС
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что 12 апреля оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в состояние "холодной остановки", которое завершилось сегодня, 13 апреля.
Как отмечается, на этот шаг последовали после того, как в соседнем городе Энергодар, где проживает большинство работников станции, недавно закончился зимний отопительный сезон.
В МАГАТЭ напомнили, что ЗАЭС прекратила производство электроэнергии для национальной сети в сентябре 2022 года, но с октября 2022 года оставила, по крайней мере, один из шести энергоблоков в горячем состоянии для обеспечения централизованного отопления, а также технологического пара для обработки жидких отходов на площадке.
Оккупация ЗАЭС россиянами
В начале марта 2022 г. ЗАЭС оказалась в российской оккупации. С тех пор руководство ею захватило «Росатом».
Станция неоднократно оказывалась на грани блекаута. С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.
С сентября 2022 года на станции находится миссия МАГАТЭ.
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