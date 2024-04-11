Кремлівський диктатор Володимир Путін назвав удари окупаційної армії РФ по енергооб'єктах в Україні процесом “димілітаризації”.
Путін називає знищення енергосистеми України демілітаризацією
Кремлівський диктатор під час зустрічі із поплічником — самопроголошеним білоруським диктатором Олександром Лукашенком заявив, що атаки злочинної армії РФ по стратегічних енергооб’єктах в Україні нібито є “вирішенням одного з завдань, поставлених Кремлем у розв’язаній війні.
Путін цинічно почав стверджувати, що знищення об’єктів енергосистеми України є нібито частиною плану з “демілітаризації” та впливу на український промислово-оборонний комплекс.
Кремлівський диктатор також зазначив, що удари авіації злочинної армії РФ також стали відповіддю за атаки українських дронів по об’єктах на території країни-агресорки.
Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною
На брехні стосовно атак злочинної армії РФ по енергосистемі України кремлівський диктатор не зупинився і почав заявляти про нібито готовність до мирних переговорів з Україною.
Зокрема, Путін заявив, що країна-агресорка Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів з Україною.
При цьому кремлівський диктатор неочікувано визнав, що війна проти України триває з 2014 року, однак брехливо заявив, що нібито її почав Київ.
У той же час кремлівський посіпака Лукашенко усіляко піддакував кремлівському диктатору та заявив, що згодом Україна нібито знову буде разом з Росією та Білоруссю.
Крім того, Лукашенко не цураючись процитував слова Путіна, що "удари по критичній інфраструктурі України — це не по-воєнному, адже шкода людей". Адже, за словами самопроголошеного президента Білорусі, Росія "не хоче, щоб постраждали мирні люди".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-