Путін називає знищення енергосистеми України демілітаризацією

Кремлівський диктатор під час зустрічі із поплічником — самопроголошеним білоруським диктатором Олександром Лукашенком заявив, що атаки злочинної армії РФ по стратегічних енергооб’єктах в Україні нібито є “вирішенням одного з завдань, поставлених Кремлем у розв’язаній війні.

Путін цинічно почав стверджувати, що знищення об’єктів енергосистеми України є нібито частиною плану з “демілітаризації” та впливу на український промислово-оборонний комплекс.

Кремлівський диктатор також зазначив, що удари авіації злочинної армії РФ також стали відповіддю за атаки українських дронів по об’єктах на території країни-агресорки.

Ми навіть, виходячи з гуманітарних міркувань, узимку не завдавали жодних ударів. Маю на увазі, що не хотіли залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо, — видав цинічну порцію брехні Путін. Поширити

Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною

На брехні стосовно атак злочинної армії РФ по енергосистемі України кремлівський диктатор не зупинився і почав заявляти про нібито готовність до мирних переговорів з Україною.

Зокрема, Путін заявив, що країна-агресорка Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів з Україною.

При цьому кремлівський диктатор неочікувано визнав, що війна проти України триває з 2014 року, однак брехливо заявив, що нібито її почав Київ.

У той же час кремлівський посіпака Лукашенко усіляко піддакував кремлівському диктатору та заявив, що згодом Україна нібито знову буде разом з Росією та Білоруссю.

Крім того, Лукашенко не цураючись процитував слова Путіна, що "удари по критичній інфраструктурі України — це не по-воєнному, адже шкода людей". Адже, за словами самопроголошеного президента Білорусі, Росія "не хоче, щоб постраждали мирні люди".