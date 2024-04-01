Саміт G20. ЗМІ дізналися про план Бразилії щодо Путіна

Згідно з даними видання Folha de S.Paulo, наразі бразильська влада робить усе можливе, щоб організувати приїзд у країну нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Бразилія хоче протягнути Путіна на саміт “Групи двадцяти”

Як вдалося дізнатися журналістам, команда лідера Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви хоче бачити російського диктатора під час саміту G20.

Що важливо розуміти, він пройде в Ріо-де-Жанейро уже в листопаді.

Ключовою перепоною для такого візиту є ордер на арешт Путіна, адже Бразилія визнає юрисдикцію МКС і тому формально зобов'язана заарештувати російського диктатора.

Окрім того, вдалося з’ясувати, що бразильська влада уже розпочала перемовини з ООН про те, щоб усіх державних лідерів офіційно наділили імунітетом від судового переслідування під час їхніх візитів за кордон.

Журналісти звертають увагу на те, що в пропозиції бразильського уряду, яка отримала ООН, безпосередньо не згадується російський диктатор, однак чітко описується сценарій, "який відповідає нинішній ситуації російського лідера".

Що важливо знати про ордер на арешт Путіна

Як уже згадувалося раніше, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт нелегітимного президента РФ Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Білової за звинуваченням в організації масових депортацій дітей з України.

Де-юре абсолютно всі країни, які ратифікували Римський статут (Бразилія серед них) повинні обов’язково виконати ордер, якщо фігуранти з'являться на їхній території.

У серпні минулого року очільник Кремля вирішив не їхати на саміт БРІКС у Південній Африці, яка теж є підписантом Римського статуту.

Про плани Путіна відвідати саміт G20 у Бразилії поки теж не повідомлялося.