У Німеччині жорстко відреагували на скандальну заяву Шредера про Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

У Німеччині жорстко відреагували на скандальну заяву Шредера про Путіна

Герхард Шредер
Джерело:  online.ua

Глава МОЗ ФРН Карл Лаутербах вимагає у ексканцлера Герхарда Шредера залишити Соціал-демократичну партію (СДПН) через близькість до російського диктатора Володимира Путіна.

Шредер спровокував новий скандал у Німеччині заявами про Путіна

За словами німецького міністра, колись він дуже поважав Герхарда Шредера, адже той робив все можливе, щоб проводити реформи в країні, навіть якщо не все йшло як слід.

Сьогодні, на жаль, за нього соромно. Він більше не має нічого спільного з СДПН. Як "друг" Путіна, він повинен просто вийти з нашої партії, — підкреслив Карл Лаутербах.

Глава МЗС Німеччини звернув увагу на інтерв'ю зі Шредером, яке взяло у нього інформаційне агентство dpa.

Під час нього колишній лідер ФРН чітко дав зрозуміти, що він вірний своїй дружбі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, попри те, що Росія уже два роки поспіль проводить масшабний геноцид проти українського народу.

Окрім того, Шредер цинічно додав, що його добрі зв'язки з російським диктатором, мовляв, допоможуть закінчити російсько-українську війну.

Ми багато років розумно працювали разом. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення шляхом переговорів, я не бачу іншого рішення.

Герхард Шредер

Герхард Шредер

Ексканцлер Німеччини

Шредер виступає проти надання Taurus Україні

Нещодавно колишній німецький лідер Герхард Шредер публічно похвалив чинного канцлера Олафа Шольца, який відмовився постачати Україні ракети Taurus.

 Я думаю, що Олаф Шольц робить те, що я очікував би від німецького канцлера на цей момент, — цинічно заявив Герхард Шредер.

Окрім того, поплічник Путіна закликав до німецько-французької ініціативи щодо переговорів для врегулювання конфлікту в Україні.

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