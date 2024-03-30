В Германии жестко отреагировали на скандальное заявление Шредера о Путине
Категория
Политика
Дата публикации

В Германии жестко отреагировали на скандальное заявление Шредера о Путине

Герхард Шредер
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Источник:  online.ua

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах требует у экс-канцлера Герхарда Шредера покинуть Социал-демократическую партию (СДПГ) из-за близости к российскому диктатору Владимиру Путину.

Шредер спровоцировал новый скандал в Германии заявлениями о Путине

По словам немецкого министра, когда-то он очень уважал Герхарда Шредера, ведь он делал все возможное, чтобы проводить реформы в стране, даже если не все шло как следует.

Сегодня, к сожалению, за него стыдно. Он больше не имеет ничего общего с СДПГ. Как "друг" Путина, он должен просто выйти из нашей партии, — подчеркнул Карл Лаутербах.

Глава МИД Германии обратил внимание на интервью со Шредером, которое взяло у него информационное агентство dpa.

Во время него бывший лидер ФРГ четко дал понять, что он верен своей дружбе с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на то, что Россия уже два года проводит массшабный геноцид против украинского народа.

Кроме того, Шредер цинично добавил, что его хорошие связи с российским диктатором помогут закончить российско-украинскую войну.

Мы много лет умно работали вместе. Возможно, это еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого решения.

Герхард Шрёдер

Герхард Шрёдер

Эксканцлер Германии

Шредер выступает против предоставления Taurus Украине

Недавно бывший немецкий лидер Герхард Шредер публично похвалил действующего канцлера Олафа Шольца, отказавшегося поставлять Украине ракеты Taurus.

Я думаю, что Олаф Шольц делает то, что я ожидал бы от немецкого канцлера на этот момент, — цинично заявил Герхард Шредер.

Кроме того, приспешник Путина призвал к немецко-французской инициативе по переговорам для урегулирования конфликта в Украине.

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