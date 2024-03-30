Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах требует у экс-канцлера Герхарда Шредера покинуть Социал-демократическую партию (СДПГ) из-за близости к российскому диктатору Владимиру Путину.
Шредер спровоцировал новый скандал в Германии заявлениями о Путине
По словам немецкого министра, когда-то он очень уважал Герхарда Шредера, ведь он делал все возможное, чтобы проводить реформы в стране, даже если не все шло как следует.
Глава МИД Германии обратил внимание на интервью со Шредером, которое взяло у него информационное агентство dpa.
Во время него бывший лидер ФРГ четко дал понять, что он верен своей дружбе с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на то, что Россия уже два года проводит массшабный геноцид против украинского народа.
Кроме того, Шредер цинично добавил, что его хорошие связи с российским диктатором помогут закончить российско-украинскую войну.
Шредер выступает против предоставления Taurus Украине
Недавно бывший немецкий лидер Герхард Шредер публично похвалил действующего канцлера Олафа Шольца, отказавшегося поставлять Украине ракеты Taurus.
Кроме того, приспешник Путина призвал к немецко-французской инициативе по переговорам для урегулирования конфликта в Украине.
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