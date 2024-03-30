Шредер спровоцировал новый скандал в Германии заявлениями о Путине

По словам немецкого министра, когда-то он очень уважал Герхарда Шредера, ведь он делал все возможное, чтобы проводить реформы в стране, даже если не все шло как следует.

Сегодня, к сожалению, за него стыдно. Он больше не имеет ничего общего с СДПГ. Как "друг" Путина, он должен просто выйти из нашей партии, — подчеркнул Карл Лаутербах. Поделиться

Ich habe Gerd Schröder einmal sehr geschätzt, er hatte Mut, Reformen anzupacken, auch wenn nicht alles richtig war. Heute muss man sich leider für ihn schämen. Mit der SPD hat das nichts mehr zu tun. Als „Freund“ Putins sollte er bei uns einfach austreten. https://t.co/oDIASVtzGs — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 29, 2024

Глава МИД Германии обратил внимание на интервью со Шредером, которое взяло у него информационное агентство dpa.

Во время него бывший лидер ФРГ четко дал понять, что он верен своей дружбе с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на то, что Россия уже два года проводит массшабный геноцид против украинского народа.

Кроме того, Шредер цинично добавил, что его хорошие связи с российским диктатором помогут закончить российско-украинскую войну.

Мы много лет умно работали вместе. Возможно, это еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого решения. Герхард Шрёдер Эксканцлер Германии

Шредер выступает против предоставления Taurus Украине

Недавно бывший немецкий лидер Герхард Шредер публично похвалил действующего канцлера Олафа Шольца, отказавшегося поставлять Украине ракеты Taurus.

Я думаю, что Олаф Шольц делает то, что я ожидал бы от немецкого канцлера на этот момент, — цинично заявил Герхард Шредер. Поделиться

Кроме того, приспешник Путина призвал к немецко-французской инициативе по переговорам для урегулирования конфликта в Украине.