Саммит G20. СМИ узнали о плане Бразилии относительно Путина

Согласно данным издания Folha de S.Paulo, в настоящее время бразильские власти делают все возможное, чтобы организовать приезд в страну нелегитимного президента РФ Владимира Путина, разыскиваемого Международным уголовным судом (МКС).

Бразилия хочет протянуть Путина на саммит "Группы двадцати"

Как удалось узнать журналистам, команда лидера Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы хочет видеть российского диктатора на саммите G20.

Что важно понимать, он пройдет в Рио-де-Жанейро уже в ноябре.

Ключевым препятствием для такого визита является ордер на арест Путина, ведь Бразилия признает юрисдикцию МКС и поэтому формально обязана арестовать российского диктатора.

Кроме того, удалось выяснить, что бразильские власти уже начали переговоры с ООН о том, чтобы все государственные лидеры официально были наделены иммунитетом от судебного преследования во время их визитов за границу.

Журналисты обращают внимание на то, что в предложении бразильского правительства, которое получило ООН, непосредственно не упоминается российский диктатор, однако четко описывается сценарий, "соответствующий нынешней ситуации Путина".

Что важно знать об ордере на арест Путина

Как уже упоминалось ранее, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест нелегитимного президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львово-Беловой по обвинению в организации массовых депортаций детей из Украины.

Де-юре абсолютно все страны, ратифицировавшие Римский устав (Бразилия среди них) должны обязательно выполнить ордер, если фигуранты появятся на их территории.

В августе прошлого года глава Кремля решил не ехать на саммит БРИКС в Южной Африке, которая тоже является подписантом Римского статута.

О планах Путина касательно посещения саммита G20 в Бразилии пока тоже не сообщалось.