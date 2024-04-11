Путин придумал циничное оправдание ударам по энергосистеме Украины
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Политика
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Путин придумал циничное оправдание ударам по энергосистеме Украины

Лукашенко и Путин
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Источник:  online.ua

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал удары оккупационной армии РФ по энергообъектам в Украине процессом "димилитаризации".

Путин называет уничтожение энергосистемы Украины демилитаризацией

Кремлевский диктатор во время встречи с приспешником — самопровозглашенным белорусским диктатором Александром Лукашенко заявил, что атаки преступной армии РФ по стратегическим энергообъектам в Украине якобы являются решением одной из задач, поставленных Кремлем в развязной войне.

Путин цинично начал утверждать, что уничтожение объектов энергосистемы Украины является частью плана по "демилитаризации" и влияния на украинский промышленно-оборонный комплекс.

Кремлевский диктатор также отметил, что удары авиации преступной армии РФ также явились ответом за атаки украинских дронов по объектам на территории страны-агрессорки.

Мы даже исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и т.д., — выдал циничную порцию лжи Путин.

Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной

На лжи по поводу атак преступной армии РФ по энергосистеме Украины кремлевский диктатор не остановился и начал заявлять о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной.

В частности, Путин заявил, что страна-агрессорка Россия, якобы, никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

При этом кремлевский диктатор неожиданно признал, что война против Украины продолжается с 2014 года, однако лживо заявил, что ее якобы начал Киев.

В то же время кремлевский муртад Лукашенко всячески поддакивал кремлевскому диктатору и заявил, что впоследствии Украина якобы снова будет вместе с Россией и Беларусью.

Кроме того, Лукашенко не отказываясь процитировать слова Путина, что "удары по критической инфраструктуре Украины — это не по-военному, ведь жаль людей". Ведь, по словам самопровозглашенного президента Белоруссии, Россия "не хочет, чтобы пострадали мирные люди".

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