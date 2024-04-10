Благодаря кому Путин может до сих пор вести войну против Украины — ответ Госдепа
Категория
Политика
Дата публикации

Благодаря кому Путин может до сих пор вести войну против Украины — ответ Госдепа

Путин
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Источник:  DW

Украине удалось уничтожить немало техники и оружия армии России, а также ликвидировать сотни тысяч оккупантов, однако диктатор Владимир Путин имеет возможность продолжать войну благодаря своим союзникам, прежде всего, речь идет о Китае.

Китай играет немаловажную роль в российско-украинской войне

С заявлением по этому поводу выступил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

По его словам, официальный Вашингтон будет считать Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в ее войне против Украины.

Что важно понимать, это предупреждение раздалось на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

Представитель Госдепа США также добавил, что Китай рискует окончательно испортить отношения со Штатами, если не изменит свою политику по отношению к стране-агрессорке РФ.

Мы не будем в стороне и не будем говорить, что все в порядке, — подчеркнул Курт Кэмпбелл.

По его словам, Белый дом будет рассматривать это не просто как уникальные действия России, а как объединенный комплекс действий, который поддерживает Китай и Северная Корея, противоречащий интересам Штатов.

Кэмпбелл еще раз обратил внимание на то, что для американского народа поддержание мира и стабильности в Европе исторически является важнейшей миссией.

Сотрудничество РФ и КНР продолжает усиливаться

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занимает "нейтральную" позицию.

Несмотря на это, де-факто китайские власти всячески помогают стране-агрессорке вести захватническую войну против украинского народа.

В частности, была зафиксирована помощь Пекина российской промышленности, а также поставка Москве важных технологий.

Более того, Китай предоставляет России данные геопространственной разведки, а также микроэлектронику и станки для производства танков.

В 2023 году торговля между Пекином и Москвой достигла рекордных 240 миллиардов долларов.

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