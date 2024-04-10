Завдяки кому Путін може досі вести війну проти України — відповідь Держдепу
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Завдяки кому Путін може досі вести війну проти України — відповідь Держдепу

Путін
Джерело:  DW

Україну вдалося знищити чимало техніки та зброї армії Росії та ліквідувати сотні тисяч окупантів, однак диктатор Володимир Путін має можливість продовжувати війну завдяки своїм союзникам, насамперед йдеться про Китай.

Китай відіграє важливу роль у російсько-українській війні

З заявою з цього приводу виступив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.

За його словами, офіційний Вашингтон буде вважати Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів у її війні проти України.

Що важливо розуміти, це попередження пролунало на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

Представник Держдепу США також додав, що Китай ризикує остаточно зіпсувати відносини зі Штатами, якщо не змінить свою політику щодо країни-агресорки РФ.

Ми не стоятимемо осторонь і не говоритимемо, що все гаразд, — підкреслив Курт Кемпбелл.

За його слова, Білий дім буде це розглядати це не просто як унікальні дії Росії, а як об'єднаний комплекс дій, який підтримує Китай і Північна Корея, що суперечить інтересам Штатів.

Кемпбелл вкотре звернув увагу на те, що для американського народу підтримання миру та стабільності в Європі історично є найважливішою місією.

Співпраця РФ та КНР продовжую посилюватися

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно займає "нейтральну" позицію.

Попри це, де-факто китайська влада всіляко допомагає країні-агресорці вести загарбницьку війну проти українського народу.

Зокрема була зафіксована допомога Пекіна російській промисловості, а також постачання Москві важливих технологій.

Ба більше, Китай надає Росії дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та верстати для виробництва танків.

У 2023 році торгівля між Пекіном та Москвою сягнула рекордних 240 мільярдів доларів.

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