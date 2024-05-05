Удари РФ по енергосистемі України завдали збитків на понад 1 млрд дол

За останні місяці ворог завдав шкоди енергосистемі на понад 1 мільярд доларів. Збитки будуть зростати через щоденні атаки на різні види енергооб’єктів.

Яка сума збитків внаслідок ударів РФ по українській енергосистемі

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.

Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.

На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати, — повідомив Галущенко. Поширити

Завдяки сприятливій погоді, наразі вдається балансувати енергосистему джерелами відновлювальної енергетики.

Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів, — йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на українську енергосистему

За даними ДТЕК, російські війська від 24 лютого 2022 року атакували українські ТЕС майже 180 разів.

27 квітня війська РФ атакували чотири українські ТЕС — у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. На одному з об’єктів начальник зміни зазнав контузії.

11 квітня російські окупаційні війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Після атаки 29 березня у ДТЕК повідомили, що 5 із 6 їхніх ТЕС “пошкоджено дуже сильно, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково”.

22 березня Росія завдала наймасштабнішої атаки по українській енергетиці за останній час. Була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині.

Після удару 22 березня ДТЕК втратив 50% генерації, постраждали Бурштинська та Ладижинська ТЕС.