Росія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Слов'янську ТЕС

5 травня в першій половині дня російські військові завдали удару по території Слов'янській ТЕС пʼятьма ракетами.
РФ обстріляла ТЕС у Слов’янську
Російські терористи вдарили у Великдень по Слов'янській ТЕС.
Про це “Суспільному Донбас” повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін.
За словами начальника МВА, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.
Яка сума збитків внаслідок ударів РФ по українській енергосистемі
За останні місяці ворог завдав шкоди енергосистемі на понад 1 мільярд доларів. Збитки будуть зростати через щоденні атаки на різні види енергооб’єктів.
Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.
Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.
Завдяки сприятливій погоді, наразі вдається балансувати енергосистему джерелами відновлювальної енергетики.
Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.
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