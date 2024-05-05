Росія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Слов'янську ТЕС
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Слов'янську ТЕС

Слов'янська ТЕС
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Джерело:  Суспільне

5 травня в першій половині дня російські військові завдали удару по території Слов'янській ТЕС пʼятьма ракетами.

РФ обстріляла ТЕС у Слов’янську

Російські терористи вдарили у Великдень по Слов'янській ТЕС.

Про це “Суспільному Донбас” повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін.

Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції.

За словами начальника МВА, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Яка сума збитків внаслідок ударів РФ по українській енергосистемі

За останні місяці ворог завдав шкоди енергосистемі на понад 1 мільярд доларів. Збитки будуть зростати через щоденні атаки на різні види енергооб’єктів.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.

Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.

На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати.

Завдяки сприятливій погоді, наразі вдається балансувати енергосистему джерелами відновлювальної енергетики.

Для проведення  відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.

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