Росія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Слов'янську ТЕС

5 травня в першій половині дня російські військові завдали удару по території Слов'янській ТЕС пʼятьма ракетами.

РФ обстріляла ТЕС у Слов’янську

Російські терористи вдарили у Великдень по Слов'янській ТЕС.

Про це “Суспільному Донбас” повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін.

Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції. Поширити

За словами начальника МВА, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Яка сума збитків внаслідок ударів РФ по українській енергосистемі

За останні місяці ворог завдав шкоди енергосистемі на понад 1 мільярд доларів. Збитки будуть зростати через щоденні атаки на різні види енергооб’єктів.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.

Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.

На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати. Поширити

Завдяки сприятливій погоді, наразі вдається балансувати енергосистему джерелами відновлювальної енергетики.