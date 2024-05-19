ГУР атакувало російську нафтобазу у Ленінградській області — джерело

Згідно з даними українських журналістів, атака дронів на Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ уночі 19 травня була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

ГУР продовжують успішно атакувати об’єкти на території Росії

Як вдалося дізнатися ЗМІ від своїх інсайдерів в українській розвідці, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті, який використовується державою-агресором у військових цілях.

Бійцям ГУР вдалося їх знищити.

За словами мешканців Виборга, вони почули потужний вибух в місті близько 02:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.

Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки Росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде, — заявив журналістам інсайдер в ГУР. Поширити

Що цікаво, влада РФ продовжує заперечувати факт атаки.

Російська влада скаржиться на масовану атаку ракет та дронів

Як стверджує Міноборони РФ, уночі 19 травня їхня ППО нібито змогла збити 60 безпілотників над двома областями країни-агресорки, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим українським Кримом.

Однак згодом з’ясувалося, що ця заява була брехнею, адже чимало об’єктів ворога постраждали в результаті атаки українських сил.

Спочатку стало відомо про масштабні пожежі на ворожих НПЗ у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані.