Пісторіус звернувся до Шольца з новою ідеєю щодо України

Україна може отримати додаткову допомогу від ФРН

Німецькі журналісти звертають увагу на те, що офіційний Берлін надав Києву у 2024 році 7,1 млрд євро військової допомоги.

Ці гроші українська влада витрачає на оплату військових товарів, які вона купує безпосередньо у промисловості.

Що також важливо розуміти, кошти мають намір використати для фінансування перезамовлень зброї, яку Бундесвер передав українським воїнам.

Проте просто зараз бійці ЗСУ терміново потребують посилення підтримки для ефективної оборони від армії РФ.

Як вдалося дізнатися виданню Bild, Борис Пісторіус уже обговорив питання додаткової допомоги для України з німецьким лідером Олафом Шольцом.

Додаткові витрати мають бути подані на затвердження парламенту в червні. Зокрема й зустрічне фінансування. Як зазначається, міністерство фінансів схвалює цю пропозицію оборонного відомства, — йдеться в матеріалі. Поширити

Згідно з даними інсайдерів, на 2025 рік Міноборони ФРН заклало рекордну суму в 15 мільярдів євро на допомогу Україні.

Німеччина продовжує активно підтримувати Україну

Як уже згадувалося раніше, 10 квітня офіційний Берлін заявив про надання нового пакету військової допомоги для України, який складається з двох напрямків:

фінансові ресурси від федерального уряду щодо розбудови потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування постачання зброї та інших промислових матеріалів; засоби, що забезпечуються з поставок Федеральних збройних сил.

Окрім того, наголошується, що Київ та Берлін мають намір запустити кілька спільних проєктів у сфері військового виробництва.