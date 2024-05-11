Німеччина надала пропозицію щодо закриття неба над Україною

Існує пропозиція залучити системи протиповітряної оборони країн НАТО, розміщені на східних кордонах Альянсу, для захисту західних регіонів України від російських безпілотників. Зокрема це можуть зробити Польща та Румунія.

НАТО може захистити захід України від російських дронів

Цю ідею підтримують представники деяких німецьких політичних партій, серед яких правлячі Вільна демократична партія (ВДП) та "Союз 90"/Зелені".

Про це повідомляє FAZ.

За даними видання, ідея використання систем ППО НАТО, розгорнутих в Румунії і Польщі і керованих силами НАТО, для збивання російських безпілотників над Західною Україною була запропонована Ніко Ланге, експертом Мюнхенської ради безпеки (MSC) і колишнім заступником генерального секретаря НАТО запропонований генерал-лейтенантом Хорстом Генріхом Браусом. Поширити

За словами Ланге, це дозволило б створити 70-кілометрову безпечну зону на українському кордоні. Це могло б розвантажити українські сили протиповітряної оборони на інших ділянках фронту.

Як Україні допоможе закриття Польщею частини повітряного простору

За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, Польща у разі відповідного рішення могла б закрити частину повітряного простору над Україною на тлі постійних ракетних та дронових атак з боку злочинної армії РФ.

Євлаш підкреслив, що наразі Польща має всі необхідні засоби для закриття повітряного простору над західною частиною України від атак злочинної армії РФ.

За його словами, у разі такого рішення Україна могла б перекинути ракети та установки ППО в регіони, які наразі потребують більш посиленого захисту. Поширити

Речник ПС ЗСУ додав, що обговорення питання почалось ще після першого випадку потрапляння ракети злочинної армії РФ до повітряного простору Польщі.