Существует предложение привлечь системы противовоздушной обороны стран НАТО, размещенные на восточных границах Североатлантического союза, для защиты западных регионов Украины от российских беспилотников. В частности, это могут сделать Польша и Румыния.

НАТО может защитить запад Украины от российских дронов

Эту идею поддерживают представители некоторых немецких политических партий, среди которых правящие Свободная демократическая партия (ВДП) и "Союз 90"/Зеленые".

Об этом сообщает FAZ.

По данным издания, идея использования систем ПВО НАТО, развернутых в Румынии и Польше и управляемых силами НАТО, для сбивания российских беспилотников над Западной Украиной была предложена Нико Ланге, экспертом Мюнхенского совета безопасности (MSC) и бывшим заместителем генерального секретаря НАТО, предложенным генерал-лейтенантом Хорстом. Генрихом Браусом. Поделиться

По словам Ланге, это позволило создать 70-километровую безопасную зону на украинской границе. Это могло бы разгрузить украинские силы противовоздушной обороны на других участках фронта.

Как Украине поможет закрытие Польшей части воздушного пространства

По словам представителя командования Воздушных сил Ильи Евлаша, Польша в случае соответствующего решения могла бы закрыть часть воздушного пространства над Украиной на фоне постоянных ракетных и дроновых атак со стороны преступной армии РФ.

Евлаш подчеркнул, что в настоящее время у Польши есть все необходимые средства для закрытия воздушного пространства над западной частью Украины от атак преступной армии РФ.

По его словам, в случае такого решения Украина могла бы перебросить ракеты и установки ПВО в регионы, которые нуждаются в более усиленной защите. Поделиться

Спикер ПС ВСУ добавил, что обсуждение вопроса началось еще после первого случая попадания ракеты преступной армии РФ в воздушное пространство Польши.