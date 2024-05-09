Німеччина виділить Україні 45 млн євро гранту на відновлення енергетики

ФРН надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергетики. Гроші підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій Укренерго.

Німеччина підтримає енергетику України після російських обстрілів

Відповідну угоду 9 травня підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький і керівництво німецького банку KfW, передає пресслужба Міненерго.

Дуже важливим для нас є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрями для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами ворога. Герман Галущенко Міністр енергетики України

Загалом завдяки підтримці банку KfW з початку повномасштабного вторгнення РФ Укренерго залучило понад 177 млн євро кредитних і грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії. Це є особливо важливим для забезпечення енергетичної безпеки держави та синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E), наголосили в Міненерго.

Окремо Галущенко подякував Німеччині за найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України — 225 млн євро. Поширити

Ситуація в енергосистемі України: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні — Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області. Поширити

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.