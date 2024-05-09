Німеччина виділить Україні 45 млн євро гранту на відновлення енергетики

ФРН надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергетики. Гроші підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій Укренерго.
Німеччина підтримає енергетику України після російських обстрілів
Відповідну угоду 9 травня підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький і керівництво німецького банку KfW, передає пресслужба Міненерго.
Загалом завдяки підтримці банку KfW з початку повномасштабного вторгнення РФ Укренерго залучило понад 177 млн євро кредитних і грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії. Це є особливо важливим для забезпечення енергетичної безпеки держави та синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E), наголосили в Міненерго.
Ситуація в енергосистемі України: що відомо
Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні — Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.
14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.
16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.
9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.
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