Германия выделит Украине 45 млн евро гранта на восстановление энергетики

ФРГ предоставит Украине грант в 45 млн евро для восстановления энергетики. Деньги пойдут на закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций Укрэнерго.

Германия поддержит энергетику Украины после российских обстрелов

Соответствующее соглашение 9 мая подписали глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий и руководство немецкого банка KfW, передает пресс-служба Минэнерго.

Очень важно для нас, что средства могут быть направлены на различные направления для восстановления и усиления устойчивости объектов системы передачи, которые находятся под ударами врага. Герман Галущенко Министр энергетики Украины

В целом, благодаря поддержке банка KfW с начала полномасштабного вторжения РФ Укрэнерго привлекло более 177 млн евро кредитных и грантовых средств для восстановления и развития сети передачи электроэнергии. Это особенно важно для обеспечения энергетической безопасности государства и синхронной работы объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E), подчеркнули в Минэнерго.

Отдельно Галущенко поблагодарил Германию за наибольший вклад в Фонд поддержки энергетики Украины — 225 млн евро. Поделиться

Ситуация в энергосистеме Украины: что известно

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине — Днепрогэс. В результате обстрела погиб человек. Также в реку попали нефтепродукты.

25 марта в Укргидроэнерго заявили, что для восстановления Днепрогэса понадобятся годы.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы в течение всего 2024 года.

11 апреля ПАО "Центрэнерго" заявило, что потеряло 100% генерации. 22 марта 2024 года оккупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. В результате массированной атаки РФ была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Поделиться

14 апреля заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что через две недели атак Россия уничтожила результаты годовых усилий по ремонту энергообъектов Украины.

16 апреля глава Минэнерго Галущенко говорил, что Украина потеряла 7 ГВт энергогенерации. Уже 5 мая он заявил, что Украина потеряла более 8 ГВт поколения.

9 мая из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины военная администрация Киева приняла решение уменьшить вечернее освещение улиц.