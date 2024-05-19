Писториус обратился к Шольцу с новой идеей касательно Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус призывает правительство Германии выделить дополнительные 3,8 млрд евро для помощи Украине.
Украина может получить дополнительную помощь от ФРГ
Немецкие журналисты обращают внимание на то, что официальный Берлин предоставил Киеву в 2024 году 7,1 млрд евро военной помощи.
Эти деньги украинские власти тратят на оплату военных товаров, которые они покупают непосредственно в промышленности.
Что также важно понимать, средства намерены использовать для финансирования перезаказов оружия, которое Бундесвер передал украинским воинам.
Однако прямо сейчас бойцы ВСУ срочно нуждаются в усилении поддержки для эффективной обороны от армии РФ.
Как удалось узнать изданию Bild, Борис Писториус уже обсудил вопрос о дополнительной помощи для Украины с немецким лидером Олафом Шольцом.
Согласно данным инсайдеров, на 2025 год Минобороны ФРГ заложило рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро на помощь Украине.
Германия продолжает активно поддерживать Украину
Как уже упоминалось ранее, 10 апреля официальный Берлин заявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины, состоящего из двух направлений:
финансовые ресурсы от федерального правительства по развитию потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов;
средства, обеспечиваемые по поставкам Федеральных вооруженных сил.
Кроме того, известно, что Киев и Берлин намерены запустить несколько общих проектов в сфере военного производства.
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