Писториус обратился к Шольцу с новой идеей касательно Украины

Украина может получить дополнительную помощь от ФРГ

Немецкие журналисты обращают внимание на то, что официальный Берлин предоставил Киеву в 2024 году 7,1 млрд евро военной помощи.

Эти деньги украинские власти тратят на оплату военных товаров, которые они покупают непосредственно в промышленности.

Что также важно понимать, средства намерены использовать для финансирования перезаказов оружия, которое Бундесвер передал украинским воинам.

Однако прямо сейчас бойцы ВСУ срочно нуждаются в усилении поддержки для эффективной обороны от армии РФ.

Как удалось узнать изданию Bild, Борис Писториус уже обсудил вопрос о дополнительной помощи для Украины с немецким лидером Олафом Шольцом.

Дополнительные расходы должны быть поданы на утверждение парламента в июне. В том числе и встречное финансирование. Как отмечается, министерство финансов одобряет это предложение оборонного ведомства, — сказано в материале. Поделиться

Согласно данным инсайдеров, на 2025 год Минобороны ФРГ заложило рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро на помощь Украине.

Германия продолжает активно поддерживать Украину

Как уже упоминалось ранее, 10 апреля официальный Берлин заявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины, состоящего из двух направлений:

финансовые ресурсы от федерального правительства по развитию потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов; средства, обеспечиваемые по поставкам Федеральных вооруженных сил.

Кроме того, известно, что Киев и Берлин намерены запустить несколько общих проектов в сфере военного производства.