Писториус обратился к Шольцу с новой идеей касательно Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Писториус обратился к Шольцу с новой идеей касательно Украины

Борис Писториус
Читати українською
Источник:  Bild

Глава Минобороны Германии Борис Писториус призывает правительство Германии выделить дополнительные 3,8 млрд евро для помощи Украине.

Украина может получить дополнительную помощь от ФРГ

Немецкие журналисты обращают внимание на то, что официальный Берлин предоставил Киеву в 2024 году 7,1 млрд евро военной помощи.

Эти деньги украинские власти тратят на оплату военных товаров, которые они покупают непосредственно в промышленности.

Что также важно понимать, средства намерены использовать для финансирования перезаказов оружия, которое Бундесвер передал украинским воинам.

Однако прямо сейчас бойцы ВСУ срочно нуждаются в усилении поддержки для эффективной обороны от армии РФ.

Как удалось узнать изданию Bild, Борис Писториус уже обсудил вопрос о дополнительной помощи для Украины с немецким лидером Олафом Шольцом.

Дополнительные расходы должны быть поданы на утверждение парламента в июне. В том числе и встречное финансирование. Как отмечается, министерство финансов одобряет это предложение оборонного ведомства, — сказано в материале.

Согласно данным инсайдеров, на 2025 год Минобороны ФРГ заложило рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро на помощь Украине.

Германия продолжает активно поддерживать Украину

Как уже упоминалось ранее, 10 апреля официальный Берлин заявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины, состоящего из двух направлений:

  1. финансовые ресурсы от федерального правительства по развитию потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов;

  2. средства, обеспечиваемые по поставкам Федеральных вооруженных сил.

Кроме того, известно, что Киев и Берлин намерены запустить несколько общих проектов в сфере военного производства.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия выделит Украине 45 млн евро гранта на восстановление энергетики
Министерство энергетики Украины
Энергосистема
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
HIMARS для Украины. Германия приобретет у США три пусковые установки
HIMARS
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия предоставила предложение о закрытии неба над Украиной
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?