Видання Forbes дійшло висновку, що станом на середину травня бійці ЗСУ вже мають достатню кількість боєприпасів, щоб стримувати армію РФ, а доля України покращується.

ЗСУ нарешті отримали додаткову допомогу від Заходу

На переконання журналістів, ситуація на полі бою дійсно змінилась, адже українські захисники почали отримувати снаряди.

Ба більше, набув чинності закон про мобілізацію, що пришвидшило формування нових бригад.

Доля України покращується і найкраще це видно по місту Часів Яр, яке росіяни постійно штурмують. У перші дні свого наступу на цей населений пункт бронетехнічні частини РФ неухильно просувалися на північ і південь від Часового Яру, тоді як ворожа піхота розвідувала найбільш вразливий район міста — район каналу, який лежить на відкритому дальньому боці на сході міста, — пише Forbes. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що оборона ЗСУ у Часовому Яру була слабкою і ставала все гірше.

Згодом почалася ключова битва між російськими загарбниками та українською логістикою, яка почала доставляти американські боєприпаси.

Воїни ЗСУ змогли виграти ці перегони — станом на сьогодні гарнізон Часового Яру має достатньо снарядів та успішно знищує штурмові групи армії РФ.

РФ знову програє битву за Часів Яр

17 травня батальйон бронетехніки РФ чисельністю близько 20 осіб вийшов з Донецька і направився в бік Часового Яру.

Якщо раніше він міг швидко досягти своєї цілі, то тепер українська армія унеможливлює просування ворога.

Попри швидкі успіхи в перші тижні штурму Часів Яру, включно з виходом на канал і, в деяких випадках, перетином його невеликими групами, росіяни врешті-решт не змогли закріпитися на іншому боці й просунутися далі, — пише аналітична група Frontelligence Insight. Поширити

Що важливо розуміти, гарнізон Часового Яру не єдиний, хто виграв від надходження довгоочікуваних боєприпасів,