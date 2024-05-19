Forbes фіксує різку зміну ситуації на фронті в Україні

Видання Forbes дійшло висновку, що станом на середину травня бійці ЗСУ вже мають достатню кількість боєприпасів, щоб стримувати армію РФ, а доля України покращується.
ЗСУ нарешті отримали додаткову допомогу від Заходу
На переконання журналістів, ситуація на полі бою дійсно змінилась, адже українські захисники почали отримувати снаряди.
Ба більше, набув чинності закон про мобілізацію, що пришвидшило формування нових бригад.
Журналісти звертають увагу на те, що оборона ЗСУ у Часовому Яру була слабкою і ставала все гірше.
Згодом почалася ключова битва між російськими загарбниками та українською логістикою, яка почала доставляти американські боєприпаси.
Воїни ЗСУ змогли виграти ці перегони — станом на сьогодні гарнізон Часового Яру має достатньо снарядів та успішно знищує штурмові групи армії РФ.
РФ знову програє битву за Часів Яр
17 травня батальйон бронетехніки РФ чисельністю близько 20 осіб вийшов з Донецька і направився в бік Часового Яру.
Якщо раніше він міг швидко досягти своєї цілі, то тепер українська армія унеможливлює просування ворога.
Що важливо розуміти, гарнізон Часового Яру не єдиний, хто виграв від надходження довгоочікуваних боєприпасів,
Як повідомив український лідер Володимир Зеленський, вперше за час повномасштабної війни жодна бригада не може поскаржитись, що не має артснарядів.
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