Forbes фиксирует резкое изменение ситуации на фронте в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Forbes фиксирует резкое изменение ситуации на фронте в Украине

ВСУ
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Источник:  Forbes

Издание Forbes пришло к выводу, что по состоянию на середину мая бойцы ВСУ уже имеют достаточное количество боеприпасов, чтобы сдерживать армию РФ, а судьба Украины улучшается.

ВСУ наконец получили дополнительную помощь от Запада

По мнению журналистов, ситуация на поле боя действительно изменилась, ведь украинские защитники начали получать снаряды.

Более того, вступил в силу закон о мобилизации, что ускорило формирование новых бригад.

Судьба Украины улучшается, и лучше всего это видно по городу Часов Яр, который россияне постоянно штурмуют. В первые дни своего наступления на этот населенный пункт бронетехнические части РФ продвигались к северу и югу от Часового Яра, в то время как вражеская пехота разведывала наиболее уязвимый район города — район канала, лежащий на открытой дальней стороне на востоке города, — пишет Forbes.

Журналисты обращают внимание на то, что ранее оборона ВСУ в Часовом Яру была слабой и становилась все хуже.

Недавно началось ключевое сражение между российскими захватчиками и украинской логистикой, которая начала доставлять американские боеприпасы.

Воины ВСУ смогли выиграть эту гонку — на сегодняшний день гарнизон Часового Яра имеет достаточно снарядов и успешно уничтожает штурмовые группы армии РФ.

РФ снова проигрывает битву за Часов Яр

17 мая батальон бронетехники РФ численностью около 20 человек вышел из Донецка и направился в сторону Часового Яра.

Если раньше он мог быстро достичь своей цели, то теперь украинская армия делает невозможным продвижение врага.

Несмотря на локальные успехи в первые недели штурма Часового Яра, включая выход на канал и, в некоторых случаях, пересечение его небольшими группами, россияне в конце концов не смогли закрепиться на другой стороне и продвинуться дальше, — пишет аналитическая группа Frontelligence Insight.

Что важно понимать, гарнизон Часового Яра не единственный, кто выиграл от поступления долгожданных боеприпасов,

Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, впервые за время полномасштабной войны ни одна бригада не может пожаловаться, что у нее нет артснарядов.

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