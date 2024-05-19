Forbes фиксирует резкое изменение ситуации на фронте в Украине

Издание Forbes пришло к выводу, что по состоянию на середину мая бойцы ВСУ уже имеют достаточное количество боеприпасов, чтобы сдерживать армию РФ, а судьба Украины улучшается.

ВСУ наконец получили дополнительную помощь от Запада

По мнению журналистов, ситуация на поле боя действительно изменилась, ведь украинские защитники начали получать снаряды.

Более того, вступил в силу закон о мобилизации, что ускорило формирование новых бригад.

Судьба Украины улучшается, и лучше всего это видно по городу Часов Яр, который россияне постоянно штурмуют. В первые дни своего наступления на этот населенный пункт бронетехнические части РФ продвигались к северу и югу от Часового Яра, в то время как вражеская пехота разведывала наиболее уязвимый район города — район канала, лежащий на открытой дальней стороне на востоке города, — пишет Forbes. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что ранее оборона ВСУ в Часовом Яру была слабой и становилась все хуже.

Недавно началось ключевое сражение между российскими захватчиками и украинской логистикой, которая начала доставлять американские боеприпасы.

Воины ВСУ смогли выиграть эту гонку — на сегодняшний день гарнизон Часового Яра имеет достаточно снарядов и успешно уничтожает штурмовые группы армии РФ.

РФ снова проигрывает битву за Часов Яр

17 мая батальон бронетехники РФ численностью около 20 человек вышел из Донецка и направился в сторону Часового Яра.

Если раньше он мог быстро достичь своей цели, то теперь украинская армия делает невозможным продвижение врага.

Несмотря на локальные успехи в первые недели штурма Часового Яра, включая выход на канал и, в некоторых случаях, пересечение его небольшими группами, россияне в конце концов не смогли закрепиться на другой стороне и продвинуться дальше, — пишет аналитическая группа Frontelligence Insight. Поделиться

Что важно понимать, гарнизон Часового Яра не единственный, кто выиграл от поступления долгожданных боеприпасов,