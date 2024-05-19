Forbes фиксирует резкое изменение ситуации на фронте в Украине

Издание Forbes пришло к выводу, что по состоянию на середину мая бойцы ВСУ уже имеют достаточное количество боеприпасов, чтобы сдерживать армию РФ, а судьба Украины улучшается.
ВСУ наконец получили дополнительную помощь от Запада
По мнению журналистов, ситуация на поле боя действительно изменилась, ведь украинские защитники начали получать снаряды.
Более того, вступил в силу закон о мобилизации, что ускорило формирование новых бригад.
Журналисты обращают внимание на то, что ранее оборона ВСУ в Часовом Яру была слабой и становилась все хуже.
Недавно началось ключевое сражение между российскими захватчиками и украинской логистикой, которая начала доставлять американские боеприпасы.
Воины ВСУ смогли выиграть эту гонку — на сегодняшний день гарнизон Часового Яра имеет достаточно снарядов и успешно уничтожает штурмовые группы армии РФ.
РФ снова проигрывает битву за Часов Яр
17 мая батальон бронетехники РФ численностью около 20 человек вышел из Донецка и направился в сторону Часового Яра.
Если раньше он мог быстро достичь своей цели, то теперь украинская армия делает невозможным продвижение врага.
Что важно понимать, гарнизон Часового Яра не единственный, кто выиграл от поступления долгожданных боеприпасов,
Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, впервые за время полномасштабной войны ни одна бригада не может пожаловаться, что у нее нет артснарядов.
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