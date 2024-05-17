4,5 тысячи заключенных в Украине ответили утвердительно о возможности освобождения путем заключения контракта на военную службу.

Мобилизированные осужденные будут служить в отдельных военных подразделениях

Около 5 тысяч осужденных согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном увольнении путем заключения контракта на военную службу.

Об этом заявила заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая. Она отмечает, что в апреле Министерство юстиции проводило опрос среди заключенных, где им задали вопрос об увольнении путем заключения контракта на военную службу.

4,5 тысячи осужденных ответили: "Да", - отметила замминистра.

При этом уточняется, что администрации учреждений отбывания наказаний не опросили заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых в настоящее время не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья.

Законодатели выписали норму закона таким образом, что освобожденные осужденные будут служить в отдельных военных подразделениях и тем самым у общества снимаются излишние предостережения о якобы уклонении уволенных осужденных. Они точно не будут служить в тыловых частях.

20 тысяч осужденных могут воспользоваться правом условно-досрочного увольнения

Елена Высоцкая пояснила, что когда Министерство юстиции готовило статистику по этому вопросу для народных депутатов, то сразу отвергли около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни типа ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако помехой может стать не столько "букет" болезней, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать.

По озвученной Министерством юстиции на заседании профильного комитета информации, 20 тысяч осужденных могут воспользоваться правом условно-досрочного увольнения.

Высоцкая отмечает, что для реализации закона, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, необходимо принять еще ряд подзаконных актов.

Сейчас готовятся наработки совместно с Министерством обороны и Министерством внутренних дел, которые будут рассмотрены на заседании правительства, а также усилит внутренние приказы этих министерств. При этом добавила, что на это уйдет несколько недель и Закон будет полноценным применением.

По данным Минюста, на 15 мая 2024 года, в украинских колониях находился 27471 осужденный, в том числе 1538 женщин.

Кто из осужденных не сможет мобилизоваться

Шанса мобилизоваться без лица, осужденные за: