4,5 тисяч ув’язнених в Україні відповіли ствердно щодо можливості звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

Мобілізовані засуджені служитимуть в окремих військових підрозділах

Майже 5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

Про це заявила заступниця Міністра юстиції Олена Висоцька. Вона зазначає, що у квітні Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

4,5 тисячі засуджених відповіли: "Так", — зазначила заступниця міністра.

При цьому уточнюється, що адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я.

Законодавці виписали норму закону таким чином, що звільнені засуджені служитимуть в окремих військових підрозділах і цим самим у суспільства знімаються зайві перестороги про буцімто ухилення звільнених засуджених. Вони точно не служитимуть у тилових частинах.

20 тисяч засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення

Олена Висоцька пояснила, що коли Міністерство юстиції готувало статистику з цього питання для народних депутатів, то одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки "букет" хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

За озвученою Міністерством юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тисяч засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення.

Висоцька зазначає, що для реалізації закону, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України, необхідно ухвалити ще ряд підзаконних актів.

Зараз готуються напрацювання спільно з Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ, які розглянуть на засіданні уряду, а також підсилять внутрішніми наказами цих міністерств. При цьому додала, що на це потрібно кілька тижнів і Закон матиме повноцінне застосування.

За даними Мінюсту, станом на 15 травня 2024 року, в українських колоніях перебував 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок.

Хто з засуджених не матиме шансу мобілізуватися

Шансу мобілізуватися не матимуть ті особи, котрі засуджені за: