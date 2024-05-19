ВСУ уничтожили российский морской тральщик "Ковровец"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российский морской тральщик "Ковровец"

ВМС ВСУ
тральщик "Ковровец"
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Силы обороны Украины отчитались об новой громкой победе в море, уничтожив еще одно судно страны-агрессорки России.

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Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец". Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе, — сказано в заявлении ВМС ВСУ.

Фото: скриншот

Ночью 19 мая стало известно о том, что Севастополь, находящийся в оккупированном россиянами Крыму, подвергся ракетной атаке.

Российский губернатор Михаил Развожаев сразу начал утверждать, что повреждений нет, хотя украинские СМИ начали писать о поражении российского корабля.

По данным спасательной службы Севастополя, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы, — заявил он.

По словам местных жителей, в городе также работала ПВО — россияне пытались отбить ракетную атаку.

Власти РФ заявили о массированной атаке ракет и дронов

Министерство обороны России опубликовало заявление о том, что ночью 19 мая их ПВО якобы смогла уничтожить 60 беспилотников над двумя областями страны-агрессорки, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным украинским Крымом.

Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края, — сказано в официальном заявлении МО РФ.

Кроме того, известно о пожарах на вражеских НПЗ в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани.

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