ВСУ уничтожили российский морской тральщик "Ковровец"

Силы обороны Украины отчитались об новой громкой победе в море, уничтожив еще одно судно страны-агрессорки России.
Черноморский флот РФ продолжает терять суда в результате атак Украины
Ночью 19 мая стало известно о том, что Севастополь, находящийся в оккупированном россиянами Крыму, подвергся ракетной атаке.
Российский губернатор Михаил Развожаев сразу начал утверждать, что повреждений нет, хотя украинские СМИ начали писать о поражении российского корабля.
По словам местных жителей, в городе также работала ПВО — россияне пытались отбить ракетную атаку.
Власти РФ заявили о массированной атаке ракет и дронов
Министерство обороны России опубликовало заявление о том, что ночью 19 мая их ПВО якобы смогла уничтожить 60 беспилотников над двумя областями страны-агрессорки, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным украинским Крымом.
Кроме того, известно о пожарах на вражеских НПЗ в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани.
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