Силы ПВО сбили все дроны во время ночной атаки РФ

Ночью 19 мая страна-агрессорка РФ атаковала Украину десятками беспилотников, однако ни один из них не долетел до своей цели благодаря работе сил ПВО.
Украинская ПВО снова сорвала атаку российских дронов
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью 19 мая 2024 года российские захватчики выпустили по Украине 37 ударных беспилотников типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и Курск — РФ.
Чтобы отразить новую воздушную атаку врага, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В России также заявили о массированной атаке дронов
Министерство обороны России опубликовало заявление о том, что ночью 19 мая их ПВО якобы смогла уничтожить 60 беспилотников над двумя областями страны-агрессорки, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным украинским Крымом.
Несмотря на то, что российская сторона заявляет о ликвидации всех целей, в РФ в эту ночь вспыхнуло немало пожаров в результате атаки дронов.
В первую очередь речь идет о “бавовне” на вражеских НПЗ в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани.
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