Силы ПВО сбили все дроны во время ночной атаки РФ

Ночью 19 мая страна-агрессорка РФ атаковала Украину десятками беспилотников, однако ни один из них не долетел до своей цели благодаря работе сил ПВО.

Украинская ПВО снова сорвала атаку российских дронов

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью 19 мая 2024 года российские захватчики выпустили по Украине 37 ударных беспилотников типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и Курск — РФ.

Чтобы отразить новую воздушную атаку врага, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя все 37 «шахедов» сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях. Всех, кто обеспечил этот результат, спасибо за боевую работу! Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

В России также заявили о массированной атаке дронов

Министерство обороны России опубликовало заявление о том, что ночью 19 мая их ПВО якобы смогла уничтожить 60 беспилотников над двумя областями страны-агрессорки, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным украинским Крымом.

Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края, — сказано в официальном заявлении МО РФ. Поделиться

Несмотря на то, что российская сторона заявляет о ликвидации всех целей, в РФ в эту ночь вспыхнуло немало пожаров в результате атаки дронов.

В первую очередь речь идет о “бавовне” на вражеских НПЗ в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани.