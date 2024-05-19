Ночью 19 мая в России снова было громко — раздавались мощные взрывы не только в разных регионах страны-агрессорки, но и в оккупированном украинском Крыму.
Бавовна в России и Крыму 19 мая — что известно
Министерство обороны России заявило, что их ПВО якобы уничтожило 60 беспилотников над двумя областями РФ, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным Крымом.
В России снова горят НПЗ
Согласно данным местных СМИ, в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы и начались пожары на НПЗ.
Кроме того, впоследствии появилась информация, что на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани вспыхнул масштабный пожар.
По предварительным данным, нефтебазу атаковали беспилотники — очевидцы сообщили о звуках взрывов.
После этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал утверждать, что информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности.
Как заявил ставленник Кремля, в здании старой нефтебазы произошел "хлопок" из-за использования пиротехнических средств, пострадавших и пожара нет.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-