Ночью 19 мая в России снова было громко — раздавались мощные взрывы не только в разных регионах страны-агрессорки, но и в оккупированном украинском Крыму.

Бавовна в России и Крыму 19 мая — что известно

Министерство обороны России заявило, что их ПВО якобы уничтожило 60 беспилотников над двумя областями РФ, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным Крымом.

Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края, — сказано в заявлении российского оборонного. ведомства. Поделиться

В России снова горят НПЗ

Согласно данным местных СМИ, в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы и начались пожары на НПЗ.

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Выборге Ленинградской области. После этого в районе местной нефтебазы начался пожар. В соцсетях добавляют: что произошло — неизвестно, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, впоследствии появилась информация, что на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, нефтебазу атаковали беспилотники — очевидцы сообщили о звуках взрывов.

После этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал утверждать, что информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности.