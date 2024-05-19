Сили ППО збили всі дрони під час нічної атаки РФ

Уночі 19 травня країна-агресорка РФ атакувала Україну десятками безпілотників, однак жоден з них не долетів до своєї цілі завдяки роботі сил ППО.
Українська ППО знову зірвала атаку російських дронів
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, уночі 19 травня 2024 року російські загарбники випустили по Україні 37-ма ударних безпілотників типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — РФ.
Щоб відбити нову повітряну атаку ворога були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
У Росії також заявили про масовану атаку дронів
Міністерство оборони Росії опублікувало заяву про те, що уночі 19 травня їхня ППО нібито змогла знищити 60 безпілотників над двома областями країни-агресорки, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим українським Кримом.
Попри те, що російська сторона заявляє про ліквідацію всіх цілей, у РФ цієї ночі спалахнуло чимало пожеж, внаслідок атаки дронів.
Насамперед йдеться про ворожі НПЗ у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані.
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