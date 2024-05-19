Сили ППО збили всі дрони під час нічної атаки РФ

Уночі 19 травня країна-агресорка РФ атакувала Україну десятками безпілотників, однак жоден з них не долетів до своєї цілі завдяки роботі сил ППО.

Українська ППО знову зірвала атаку російських дронів

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, уночі 19 травня 2024 року російські загарбники випустили по Україні 37-ма ударних безпілотників типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — РФ.

Щоб відбити нову повітряну атаку ворога були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою усі 37 «шахедів» збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях. Усім, хто забезпечив цей результат, дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

У Росії також заявили про масовану атаку дронів

Міністерство оборони Росії опублікувало заяву про те, що уночі 19 травня їхня ППО нібито змогла знищити 60 безпілотників над двома областями країни-агресорки, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим українським Кримом.

Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю, — сказано в офіційній заяві МО РФ. Поширити

Попри те, що російська сторона заявляє про ліквідацію всіх цілей, у РФ цієї ночі спалахнуло чимало пожеж, внаслідок атаки дронів.

Насамперед йдеться про ворожі НПЗ у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані.