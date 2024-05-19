Кремль приказал армии РФ быстро захватить два города Украины — аналитики

Американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путина хочет, чтобы его оккупационные войска как можно быстрее захватили украинские города Часов Яр и Волчанск.

Путин выбрал приоритетные цели для армии РФ в Украине

Западные аналитики обращают внимание на то, что российские оккупанты недавно активизировали свои усилия по захвату оперативно важного города Часов Яр, пользуясь наступлениями на севере Харьковской области и востоке Украины и создавая большее давление на Силы обороны Украины.

Что важно понимать, солдаты РФ не смогли добиться существенных тактических успехов в районе Часового Яра после проведения ротного механизированного штурма на восточной окраине города 4 апреля и не проводили подобных механизированных штурмов в этом районе до 17 мая.

После штурма 4 апреля была активизация российских наступательных операций вблизи Часового Яра и недавние российские механизированные штурмы в этом районе, вероятно, свидетельствуют о всеобщей интенсификации российских усилий по захвату этого города. Поделиться

Как отмечают иностранные эксперты, с оперативной точки зрения для армии РФ важен захват Часового Яра, поскольку это обеспечило бы российским войскам выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку.

Что важно понимать именно эти города, которые образуют южную часть украинского оборонного пояса, являются основой обороны Украины в Донецкой области.

Волчанск также является целью для России

Команда ISW также обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день армия РФ предоставляет приоритет захвату Волчанска, ведь этот украинский город, вполне возможно, одна из тактических целей первой фазы наступательных операций на севере Харьковщины.

Именно Волчанск может обеспечить захватчикам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы наступления РФ.