Кремль наказав армії РФ швидко захопити два міста України — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремль наказав армії РФ швидко захопити два міста України — аналітики

Путін
Джерело:  ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путіна хоче, аби його окупаційні війська якомога швидше захопили українські міста Часів Яр і Вовчанськ.

Путін вибрав пріоритетні цілі для армії РФ в Україні

Західні аналітики звертають увагу на те, що російські окупанти нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, користуючись наступами на півночі Харківської області та сході України і створюючи більший тиск на Сили оборони України.

Що важливо розуміти, солдати РФ не змогли досягти суттєвих тактичних успіхів у районі Часового Яру після проведення ротного механізованого штурму на східній околиці міста 4 квітня і не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі до 17 травня.

Після штурму 4 квітня була активізація російських наступальних операцій поблизу Часового Яру і нещодавні російські механізовані штурми в цьому районі, ймовірно, свідчать про загальну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення цього міста.

Як зазначають іноземні експерти, з оперативної точки зору для армії РФ є важливим захоплення Часового Яру, оскільки це забезпечило б російським військам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку.

Що важливо розуміти, саме ці міста, які утворюють південну частину українського оборонного поясу, є основою оборони України в Донецькій області.

Вовчанськ також є ціллю для Росії

Команда ISW також звертає увагу на те, що станом на сьогодні армія РФ надає пріоритет захопленню Вовчанська, адже це українське місто, цілком можливо, одна з тактичних цілей першої фази наступальних операцій на півночі Харківщини.

Саме Вовчанськ може забезпечити загарбникам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази наступу РФ.

Проте неясно, чи буде друга фаза російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетом оперативної мети Росії — розширити бажану "буферну зону" вздовж кордону, чи оперативна мета Росії — просунутися в межах ефективної дальності дії артилерії до Харкова та його околиць, — зазначають аналітики.

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