Кремль наказав армії РФ швидко захопити два міста України — аналітики

Американський Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путіна хоче, аби його окупаційні війська якомога швидше захопили українські міста Часів Яр і Вовчанськ.

Путін вибрав пріоритетні цілі для армії РФ в Україні

Західні аналітики звертають увагу на те, що російські окупанти нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, користуючись наступами на півночі Харківської області та сході України і створюючи більший тиск на Сили оборони України.

Що важливо розуміти, солдати РФ не змогли досягти суттєвих тактичних успіхів у районі Часового Яру після проведення ротного механізованого штурму на східній околиці міста 4 квітня і не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі до 17 травня.

Після штурму 4 квітня була активізація російських наступальних операцій поблизу Часового Яру і нещодавні російські механізовані штурми в цьому районі, ймовірно, свідчать про загальну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення цього міста. Поширити

Як зазначають іноземні експерти, з оперативної точки зору для армії РФ є важливим захоплення Часового Яру, оскільки це забезпечило б російським військам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку.

Що важливо розуміти, саме ці міста, які утворюють південну частину українського оборонного поясу, є основою оборони України в Донецькій області.

Вовчанськ також є ціллю для Росії

Команда ISW також звертає увагу на те, що станом на сьогодні армія РФ надає пріоритет захопленню Вовчанська, адже це українське місто, цілком можливо, одна з тактичних цілей першої фази наступальних операцій на півночі Харківщини.

Саме Вовчанськ може забезпечити загарбникам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази наступу РФ.